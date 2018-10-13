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في يوم ميلاده.. خطيبة خاشقجي تغرد فماذا قالت وما هو طلبها من الرياض ؟

في يوم ميلاده.. خطيبة خاشقجي تغرد فماذا قالت وما هو طلبها من الرياض ؟
رام الله - دنيا الوطن

 نشرت خديجة جينكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، تغريدة على موقع "تويتر" في ذكرى يوم ميلاده، مجددة مطالبتها للسلطات السعودية بالكشف عن مصيره.

وقالت خطيبة  خاشقجي: "في ذكرى ميلاد جمال خاشقجي الـ60.. كانت خطتي لهذا اليوم 13 أكتوبر أن أفعل مفاجأة لخطيبي جمال وأدعو فيها كل أصدقائه المقربين في أحد مطاعم البسفور باسطنبول حيث إن هذا اليوم هو يوم ميلاده، ولكن..".

وطالبت خديجة في تغريدة ثانية السعودية بالإفصاح رسميا عن مصير جمال خاشجقي المختفي منذ عشرة أيام بعد دخوله مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول.

ولم تعلن تركيا، التي تجري تحقيقا في القضية، حتى الآن فرضيتها الرسمية حول مصير خاشقجي، إلا أن مصادر عديدة بينها أمنية ذكرت أن المؤشرات الأولية تدل على أن الصحفي السعودي قتل داخل قنصلية بلاده وهو ما تنفيه الرياض.


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