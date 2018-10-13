شؤون فلسطينية

فيديو: الشهيد عبد الله الدغمة لحق بشقيقيْه.. رفيق دربه: هذه آخر لحظاته معي

فيديو: الشهيد عبد الله الدغمة لحق بشقيقيْه.. رفيق دربه: هذه آخر لحظاته معي
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
الشاب عبد الله برهم الدغمة، انتقل إلى الرفيق الأعلى برصاصة إسرائيلية غادرة؛ ليصبح الشهيد الثالث للمواطن برهم الدغمة، بعد استشهاد شقيقيه سلمان وبسام.

"دنيا الوطن" توجهت الى منزل الشهيد عبد الله، لتقابل والده الذي تلقى خبر استشهاد نجله الثالث بقوة إيمان وصبر، حيث قال: "أنا والد استشهادييْن، والحمد لله الذي أتم المسيرة باستشهاد عبد الله، فأنا رجل مؤمن وصابر، وهذا ما يشرفني".

وأضاف: "إن صدام حسين الرئيس العراقي الراحل، هو أول شخص اتصل بي عند استشهاد نجلي بسام وسلمان، ومنحني شهادة تكريم".

بدوره، سرد أنس عصفور، رفيق الشهيد عبد الله الدغمة، الحوار الأخير الذي دار بينه وبين الشهيد، حيث قال: "عبد الله قال لي (انا حاسس أنو في واحد فينا رح يستشهد اليوم)، فتوضأ وأدى صلاة العصر، وبعدها بحثنا عنه فوجدناه في الميدان".

وأضاف: "مسيرات العودة حق علينا، فلا ينهيها سولار ولا دولار، فنحن شرعيتنا هي إيمانيا وقضيتنا ووطننا، فالأرض عرض، حيث اتفق معي عبد الله، بأن نتوجه الأسبوع المقبل إلى موقع أبو صفية".


 




أخبار ذات صلة

مواجهات عنيفة مع الاحتلال في الرام

مواجهات عنيفة مع الاحتلال في الرام

مقتل مسن في غزة والشرطة تباشر التحقيق

مقتل مسن في غزة والشرطة تباشر التحقيق

شكري: الخلافات بين فتح وحماس أضرت بفرص إقامة دولة فلسطينية ويجب عودة السلطة لغزة

شكري: الخلافات بين فتح وحماس أضرت بفرص إقامة دولة فلسطينية ويجب عودة السلطة لغزة

البطش: معركتنا مع الاحتلال مستمرة.. وعلى جماهير الضفة مهاجمة الحواجز.. والسكاكين حاضرة

البطش: معركتنا مع الاحتلال مستمرة.. وعلى جماهير الضفة مهاجمة الحواجز.. والسكاكين حاضرة

الرئيس لوالد وزوج الشهيدة الرابي: الجريمة لا يجوز أن تمر دون عقاب

الرئيس لوالد وزوج الشهيدة الرابي: الجريمة لا يجوز أن تمر دون عقاب

فيديو: أبو نعيم: قنبلة غزة أشرفت على الانفجار.. وإن ذلك قريب

فيديو: أبو نعيم: قنبلة غزة أشرفت على الانفجار.. وإن ذلك قريب

عشراوي تُطالب بفتح تحقيق دولي ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية

عشراوي تُطالب بفتح تحقيق دولي ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية

الخارجية تدعو الجنائية الدولية لفتح تحقيق بجرائم المستوطنين

الخارجية تدعو الجنائية الدولية لفتح تحقيق بجرائم المستوطنين

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

مواجهات عنيفة مع الاحتلال في الرام

مواجهات عنيفة مع الاحتلال في الرام

عشراوي تُطالب بفتح تحقيق دولي ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية

عشراوي تُطالب بفتح تحقيق دولي ومحاسبة ومساءلة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية

الخارجية تدعو الجنائية الدولية لفتح تحقيق بجرائم المستوطنين

الخارجية تدعو الجنائية الدولية لفتح تحقيق بجرائم المستوطنين

فتح: تسريب أو بيع العقارات أو الأراضي للاحتلال خيانة عُظمى

فتح: تسريب أو بيع العقارات أو الأراضي للاحتلال خيانة عُظمى

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية الولجة

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية الولجة

الجامعة العربية تُطالب بضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على شعبنا

الجامعة العربية تُطالب بضرورة إلزام إسرائيل بوقف عدوانها على شعبنا

رسالة ماجستير حول خطاب الملصق السياسي الفلسطيني والأسير &#34;البرغوثي&#34; نموذجاً

رسالة ماجستير حول خطاب الملصق السياسي الفلسطيني والأسير "البرغوثي" نموذجاً

جماهير قلقيلية تُشيع جثمان الشهيدة عائشة الرابي

جماهير قلقيلية تُشيع جثمان الشهيدة عائشة الرابي

منوعات

أحلام تفاجئ الجميع وتطلب تبني هذه الطفلة العراقية

أحلام تفاجئ الجميع وتطلب تبني هذه الطفلة العراقية

فيديو.. شيراز: لم أُجر عمليات تجميل.. ونشر صوري القديمة أمر &#34;سخيف&#34;

فيديو.. شيراز: لم أُجر عمليات تجميل.. ونشر صوري القديمة أمر "سخيف"

فيديو.. جو رعد: سأصبح عارض أزياء قريبًا

فيديو.. جو رعد: سأصبح عارض أزياء قريبًا

فيديو: حليمة بولند تستاجر سيارة فخمة لـ&#34;بناتها&#34; وتثير ضجة عارمة

فيديو: حليمة بولند تستاجر سيارة فخمة لـ"بناتها" وتثير ضجة عارمة

أمل العنبري تتخلى عن عمليات التجميل.. شاهدوا كيف اصبح شكلها

أمل العنبري تتخلى عن عمليات التجميل.. شاهدوا كيف اصبح شكلها

إليسا غاضبة من &#34;روتانا&#34;: محبطة وحزينة وجهودي ذهبت أدراج الرياح

إليسا غاضبة من "روتانا": محبطة وحزينة وجهودي ذهبت أدراج الرياح

الكويتية &#34;روان بن حسين&#34; تثير غضب مواطنيها بطلبها الزواج من مغني شهير

الكويتية "روان بن حسين" تثير غضب مواطنيها بطلبها الزواج من مغني شهير

مطرب لبناني &#34;محدود الدخل&#34; يثير الجدل برزم من آلاف الدولارات ويستفز الجمهور

مطرب لبناني "محدود الدخل" يثير الجدل برزم من آلاف الدولارات ويستفز الجمهور

توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية

أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية

عربي

مواطن اردني يطلق على طفلته اسم القدس نكاية بترامب

مواطن اردني يطلق على طفلته اسم القدس نكاية بترامب

هذه رسالة الصدر إلى سنة العراق وسياسييهم

هذه رسالة الصدر إلى سنة العراق وسياسييهم

حزب &#34;جبهة العمل الإسلامي&#34; ينتخب أمينا عاما جديدا بالأردن

حزب "جبهة العمل الإسلامي" ينتخب أمينا عاما جديدا بالأردن

بري يدعو العالمين الإسلامي والعربي لمواجهة (صفقة القرن) موحدين

بري يدعو العالمين الإسلامي والعربي لمواجهة (صفقة القرن) موحدين