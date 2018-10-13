فيديو: الشهيد عبد الله الدغمة لحق بشقيقيْه.. رفيق دربه: هذه آخر لحظاته معي

"دنيا الوطن" توجهت الى منزل الشهيد عبد الله، لتقابل والده الذي تلقى خبر استشهاد نجله الثالث بقوة إيمان وصبر، حيث قال: "أنا والد استشهادييْن، والحمد لله الذي أتم المسيرة باستشهاد عبد الله، فأنا رجل مؤمن وصابر، وهذا ما يشرفني".وأضاف: "إن صدام حسين الرئيس العراقي الراحل، هو أول شخص اتصل بي عند استشهاد نجلي بسام وسلمان، ومنحني شهادة تكريم".بدوره، سرد أنس عصفور، رفيق الشهيد عبد الله الدغمة، الحوار الأخير الذي دار بينه وبين الشهيد، حيث قال: "عبد الله قال لي (انا حاسس أنو في واحد فينا رح يستشهد اليوم)، فتوضأ وأدى صلاة العصر، وبعدها بحثنا عنه فوجدناه في الميدان".وأضاف: "مسيرات العودة حق علينا، فلا ينهيها سولار ولا دولار، فنحن شرعيتنا هي إيمانيا وقضيتنا ووطننا، فالأرض عرض، حيث اتفق معي عبد الله، بأن نتوجه الأسبوع المقبل إلى موقع أبو صفية".