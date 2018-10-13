شكري: الخلافات بين فتح وحماس أضرت بفرص إقامة دولة فلسطينية ويجب عودة السلطة لغزة

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية سامح شكري إن الخلافات بين حركتي فتح وحماس أضرت بالشعب الفلسطيني وفرص إقامة الدولة واستئناف عملية السلام.وأضاف شكري، في حواره مع قناة "روسيا اليوم"، أن الاختلاف نشأ منذ سنوات طويلة نتيجة الانفصام بين الطرفين في غزة وهذا لا يمنع استمرار الجهود المصرية من أجل تحقيق مصلحة للشعب الفلسطيني.وأوضح شكري أن مصر تسعى لتقريب وجهات النظر وضمان مصالح الشعب الفلسطيني خاصة في غزة، مشددًا على ضرورة عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى غزة والاضطلاع بمسؤولياتها كاملة.على صعيد آخر، قال شكري إن حل الأزمة بين قطر ودول المقاطعة يتوقف على تغيير الدوحة لسياساتها والاستجابة لمطالب الدول الأربع.وأضاف أن زيارة الرئيس السيسي المقبلة لروسيا تأتي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين.وأشار شكري إلى أن العلاقات الثنائية تتصدر المشاورات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، وأبرزها تنفيذ اتفاق الضبعة وإقامة محطة الطاقة النووية والعمل علي توسيع التبادل التجاري بين البلدين.وأوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري مع روسيا بلغ 6.5 مليار دولار، مضيفا أن مصر تعمل على تضييق الفجوة في الميزان التجاري.