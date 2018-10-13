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حزب "جبهة العمل الإسلامي" ينتخب أمينا عاما جديدا بالأردن

حزب "جبهة العمل الإسلامي" ينتخب أمينا عاما جديدا بالأردن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 انتخب المؤتمر العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، اكبر الاحزاب الاردنية، اليوم السبت، المهندس مراد العضايلة أمينا عاما جديدا للحزب خلفا للراحل محمد عواد الزيود الذي توفي قبل شهور.

وكان العضايلة يشغل منصب مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية قبل انتخابه لمنصب الامين العام.

وحصل العضايلة على 229 صوتًا مقابل 203 لمنافسه محمد عقل الامين العام بالانابة الذي انسحب في الجولة الثانية من الانتخابات.

وقال الأمين العام الجديد لحزب جبهة العمل الإسلامي المهندس مراد العضايلة في كلمة له عقب الانتخابات "نحن في خندق الأردن المتقدم دائماً دفاعاً عن هذا البلد"، مشيراً إلى أن الحزب يمد يده للجميع نحو الشراكة السياسية على أساس وحدة الأردن وحماية مقدراته.

وجدد العضايلة موقف الحزب تجاه القضية الفلسطينية قائلاً "لسنا فقط متضامنين مع القضية الفلسطينية بل نحن اهل قضية القدس وفلسطين ونعلن موقفنا الرافض لأي حلول على حساب فلسطين والأردن والشعب الأردني سيدفن صفقة القرن وسيظل السند القوي للشعب الفلسطيني".

كما أكد العضايلة أن الإصلاح الحقيقي هو الطريق الوحيد لحل المشكلات التي يواجهها الأردن والذي يتوافق عليه جميع الأردنيون، مضيفاً" الإصلاح هو عنوان مرحلتنا القادمة وسنتقدم للاردنيين بالبرامج السياسية والاقتصادية التي تحقق مصلحة الوطن والمواطن".

من جانبه، قال رئيس مجلس شورى الحزب، عبد المجيد العزام "نسعى لتحقيق إصلاحات سياسية جذرية عميقة ودقيقة تنهي حالة الجمود السياسي المستمر وتفضي إلى تحرير القرار السياسي الاردني المرتهن". حسب قوله

ووجه العزام التحية لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في وجه المشروع الاسرائيلي.

وخاطب الحكومة الاردنية بالقول "إن الأردن اليوم في عين العاصفة تتهدد كيانه ووجوده وأن الداعين إلى إصلاحات سياسية حقيقية من مختلف الأطياف السياسية والحزبية والمعارضون لسياساتكم في معالجة الأزمات المختلفة والاقتصادية منها خاصة لا يضمرون لكم شراً ولا يتربصون بكم الدوائر، وإنما المتربصون هم اسرائيل".

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