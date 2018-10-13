البطش: معركتنا مع الاحتلال مستمرة.. وعلى جماهير الضفة مهاجمة الحواجز.. والسكاكين حاضرة







خاص دنيا الوطن - أحمد العشيأكد خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، أن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي مستمرة، وأنها لم تنته بعد حتى يتم احصاء الشهداء الفلسطينيين.وقال البطش لـ "دنيا الوطن": "ردنا على الجريمة النكراء التي وقعت أمس الجمعة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، فقد أراد الاحتلال من خلالها، أن يرسل رسالة موت؛ لكي تنتهي مسيرات العودة، وأن تتوقف الجماهير عن الزحف".وأضاف: "نحن نقول: إن ردنا هو البقاء في ميادين الاعتصام، وسنبقى في ميادين العودة الخمسة، وستحمي أجسادنا بنادق المقاومة".وتابع البطش: "إن سقوط الشهداء بالأمس، وإصرار الشعب الفلسطيني على الخروج لمسيرات العودة؛ هو حماية ثوابته وكسر الحصار عن قطاع غزة".وأشار إلى أنه طالما لم يكسر الحصار، وهناك تهديدات على القضية الفلسطينية، فإن المسيرات والمقاومة سيستمرات في مواجهة |(صفقة القرن) والحصار الظالم على قطاع غزة".وبين عضو المكتب السياسي للجهاد الإسلامي، أن الذين استشهدوا بالأمس، كانوا عزلاٍ، فلم يطلقوا طلقة واحدة على الاحتلال الإسرائيلي، مؤكداً في الوقت ذاته أن من يقتل الناس هو الاحتلال، الذي يجب أن يتحمل المسؤولية عن ذلك.وفي السياق ذاته، قال البطش: "إبداعات المتظاهرين من وحدات الإرباك الليلي، ووحدات الكوشوك، وقطع السلك، لن تتوقف وستستمر".وأضاف: "إذا أراد المجتمع الدولي، أن يوقف هذه الإبداعات، فعليه أن يوقف حصار قطاع غزة، فطالما أن الحصار مستمر، فإن المسيرات مستمرة".وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أكد البطش أنها تغلي، والجماهير هناك قد يكون أمامها مانع، يمنعها من الحضور في ميادين المواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.وشدد البطش على ضرورة أن تحاصر الجماهير الفلسطينية، حواجز الاحتلال التي تعيق الحركة، وتهاجمها، ثم أن تتوجه إلى سياج المستوطنات.وقال: "مازالت سكاكين الضفة وبنادقها حاضرة في تغييب شمس الاحتلال الإسرائيلي".