الرئيس لوالد وزوج الشهيدة الرابي: الجريمة لا يجوز أن تمر دون عقاب

هاتف الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، والد وزوج الشهيدة عائشة الرابي، معزياً باستشهادها.





وأكد اعتبار الرابي شهيدة من شهداء الشعب الفسطيني، الذين ضحوا بدمائهم من أجل وطنهم وشعبهم، مشدداً على أن هذه جريمة بشعة للغاية، ارتكبت من قبل المستوطنين بحماية دولة الاحتلال، ولا يجوز أن تمر دون عقاب.





وأكد الرئيس، أن الشعب الفلسطيني، سيبقى صامداً على أرضه مهما بلغت التضحيات، وأن هذه الجرائم لن تفت من عضد شعبنا وعزيمته في مواصلة طريق الحرية والاستقلال، حتى إقامة الدولة المستقلة، وعاصمتها الأبدية القدس الشريف.





وارتقت الرابي، من بلدة بديا غرب سلفيت، شهيدة مساء أمس، جراء تعرضها وزوجها لاعتداء بالحجارة من قبل المستوطنين، قرب حاجز زعترة جنوب نابلس.

رام الله - دنيا الوطن