فيديو: أبو نعيم: قنبلة غزة أشرفت على الانفجار.. وإن ذلك قريب

وقال أبو نعيم، خلال تشييع جثمان الشهيد الشاب أحمد أبو نعيم، أحد أقربائه، الذي استشهد أمس الجمعة، خلال فعاليات جمعة (انتفاضة القدس)، شرقي دير البلح وسط قطاع غزة: "إ ن معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تدل على أنه لن يتنازل أو يتراجع عن تحقيق آماله، والحصول على حقه في الأرض.



