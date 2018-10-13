فيديو: أبو نعيم: قنبلة غزة أشرفت على الانفجار.. وإن ذلك قريب
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
أكد اللواء توفيق أبو نعيم، قائد قوى الأمن الوطني في قطاع غزة، أن قنبلة غزة، أشرفت على الانفجار، قائلاً: "على الجمع أن يُدرك بأن انفجارها قريب".
أكد اللواء توفيق أبو نعيم، قائد قوى الأمن الوطني في قطاع غزة، أن قنبلة غزة، أشرفت على الانفجار، قائلاً: "على الجمع أن يُدرك بأن انفجارها قريب".
وقال أبو نعيم، خلال تشييع جثمان الشهيد الشاب أحمد أبو نعيم، أحد أقربائه، الذي استشهد أمس الجمعة، خلال فعاليات جمعة (انتفاضة القدس)، شرقي دير البلح وسط قطاع غزة: "إن معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تدل على أنه لن يتنازل أو يتراجع عن تحقيق آماله، والحصول على حقه في الأرض.
وأضاف أبو نعيم لـ "دنيا الوطن": "أهلنا في الضفة الغربية يرقبون بكل ألم ما يحدث في قطاع غزة، وما يلحق بأبنائه من الحصار والحرمان".
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