جماهير قلقيلية تشيع جثمان الشهيد عائشة الرابي
رام الله - دنيا الوطن
شيعت جماهير بلدة بديا قضاء سلفيت اليوم السبت، جثمان الشهيد عائشة الرابي (47) التي استشهدت بعد اعتداء المستوطنين عليها عند حاجز زعترة جنوب نابلس.
شيعت جماهير بلدة بديا قضاء سلفيت اليوم السبت، جثمان الشهيد عائشة الرابي (47) التي استشهدت بعد اعتداء المستوطنين عليها عند حاجز زعترة جنوب نابلس.
ويشار إلى أن الشهيدة الرابي، استشهدت بعد أن ألقى مستوطنون الحجارة على السيارة التي كانت تقلها، فيما أصيب زوجها بجروح، عند حاجز زعترة جنوب نابلس.
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