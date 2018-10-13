جماهير قلقيلية تشيع جثمان الشهيد عائشة الرابي





ويشار إلى أن الشهيدة الرابي، استشهدت بعد أن ألقى مستوطنون الحجارة على السيارة التي كانت تقلها، فيما أصيب زوجها بجروح، عند حاجز زعترة جنوب نابلس.



















رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير بلدة بديا قضاء سلفيت اليوم السبت، جثمان الشهيد عائشة الرابي (47) التي استشهدت بعد اعتداء المستوطنين عليها عند حاجز زعترة جنوب نابلس.