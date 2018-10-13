مواطنون يقتحمون موقعاً لقناصة الاحتلال شرقي خانيونس ويُتلفون محتوياته

اقتحمت مجموعة من المواطنين الفلسطينيين مساء اليوم السبت، موقعاً لقناصة الاحتلال الإسرائيلي شرقي خانيونس جنوب قطاع غزة.





وبحسب وكالة (شهاب) المحلية، فقد اقتحم مواطنون السياج الفاصل شرقي منطقة السناطي شرقي خانيونس، ووصلوا إلى نقطة قنص تابعة لجيش الاحتلال، وأتلفوا محتوياتها، ثم عادوا إلى القطاع بسلام.





وتشهد الحدود الشرقية لقطاع غزة، حالة من التوتر الشديد، إثر المواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك في إطار فعاليات مسيرات العودة والإرباك الليلي.









رام الله - دنيا الوطن