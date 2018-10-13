مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، اليوم السبت، قاطفي الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس.وقال شهود عيان في بورين: "إن مستوطني "جفعات رونين" هاجموا المزارعين وقاطفي الزيتون، وطردوهم من الأراضي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف الشهود: "إن المستوطنين نثروا محصول الزيتون على الأرض بعد سرقة معدات يستخدمها المزارعون بقطف الزيتون".