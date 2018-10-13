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شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون جنوب نابلس

مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، اليوم السبت، قاطفي الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس.

وقال شهود عيان في بورين: "إن مستوطني "جفعات رونين" هاجموا المزارعين وقاطفي الزيتون، وطردوهم من الأراضي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).

وأضاف الشهود: "إن المستوطنين نثروا محصول الزيتون على الأرض بعد سرقة معدات يستخدمها المزارعون بقطف الزيتون".

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