مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون جنوب نابلس
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، اليوم السبت، قاطفي الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس.
وقال شهود عيان في بورين: "إن مستوطني "جفعات رونين" هاجموا المزارعين وقاطفي الزيتون، وطردوهم من الأراضي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضاف الشهود: "إن المستوطنين نثروا محصول الزيتون على الأرض بعد سرقة معدات يستخدمها المزارعون بقطف الزيتون".
هاجم مستوطنون، اليوم السبت، قاطفي الزيتون في أراضي بورين جنوب نابلس.
وقال شهود عيان في بورين: "إن مستوطني "جفعات رونين" هاجموا المزارعين وقاطفي الزيتون، وطردوهم من الأراضي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضاف الشهود: "إن المستوطنين نثروا محصول الزيتون على الأرض بعد سرقة معدات يستخدمها المزارعون بقطف الزيتون".
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