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شؤون فلسطينية

شرطة رام الله تعتقل سيدة للاشتباه باشتركها بالاعتداء على شقيقتها وزوجها

شرطة رام الله تعتقل سيدة للاشتباه باشتركها بالاعتداء على شقيقتها وزوجها
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت الشرطة الفلسطينية في مدينة رام الله، اليوم السبت، سيدة للاشتباه باعتدائها على رجل وزوجته، وهما "شقيقتها وزوجها"، وذلك بالاشتراك مع آخرين بسبب خلافات عائلية.

وأفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة، أن الشرطة اعتقلت المشتبه بها في حادثة الاعتداء على رجل وزوجته بعد انقلاب مركبتهما في الطريق الواصلة بين حي الطيرة غربي رام الله وضاحية الريحان.

وقال ارزيقات: "إن الشرطة تواصل التحقيق في الحادثة، وتعمل على إحضار باقي الأشخاص المشتبه باشتراكهم  في الاعتداء".

وكانت سيدة وزوجها من سكان رام الله، قد أصيبا مساء أمس، بجروح بعد الاعتداء عليهما من قبل عدة أشخاص، يستقلون مركبه تحمل لوحة تسجيل صفراء، تعمدت صدم مركبتهما، ما أدى إلى انقلابها، ومن ثم هاجموا الزوجين بآلات حادة قبل أن يفروا من المكان، وتم نقل الزوجين إلى المستشفى لتلقي العلاج ووصف إصاباتهما بالطفيفة.

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