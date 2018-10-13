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أدرعي يسخر من خطاب نصرالله: الغموض البناء يمثل استخدام اللبنانيين دروع بشرية

أدرعي يسخر من خطاب نصرالله: الغموض البناء يمثل استخدام اللبنانيين دروع بشرية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
سخر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، من حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله اللبناني، حول خطابه أمس، الجمعة.

كتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مساء أمس، الجمعة، في تغريدة له على حسابه الشخصي على "تويتر"، أن سياسة "الغموض البناء" التي تحدث عنها نصر الله تعني استخدام مواطني لبنان كدروع بشرية، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.

وقال أدرعي في تغريدته، التي أعقبت خطاب الأمين العام لحزب الله اللبناني، أمس، الجمعة: "الغموض البناء بالنسبة لمواقع بالقرب من المطار (مصانع تحويل الصواريخ لدقيقة بالقرب من المواطنين)، وبالطبع، الغموض البناء بالنسبة لتحدي القرى الشيعية جنوب لبنان (بعدك بتقدر تنقّي قرية)، الغموض البناء" هو اسم كلمة السر خاصتك لاستخدام مواطني لبنان كدرع بشري، بعد كشف خباياك".

وادعى في تغريدة أخرى، أن نصر الله اخترع مصطلح "الغموض البناء".

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