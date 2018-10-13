مناشدة عاجلة الى اهل الخير





نسكن بالإيجار وندفع فواتير كهرباء وماء ووالدتي تعاني من امراض الديسك وامراض غيرها واختي في الجامعة ولا نحصل على مساعدات من أي جهة او مؤسسه ولا يوجد لنا احد سوى الله والشكوى لغير الله مذله ف وضعنا صعب جدا ف انا بنت طموحه ولا اريد سوى دعما لكي ابدا مشروعي واساعد اهلي والاخرين

بكل ما سيأتيني به الله من نعمه) كما أسال الله العلي القدير أن يسدد خطاكم على طريق الخير وان يجعلكم ذخرا للوطن والمواطنين ولكل محتاج.



رقم جوال : 0569160949



رام الله - دنيا الوطنأنا اسراء بسام عوض محمد مواليد فلسطين عام ( 1990) م ، لدي أمل كبير في الله ثم فيكم بمساعدتكم على الحصول على المال الذي أحتاجه ( لأعيل اهلي ف انا بنت يتيمه الاب لعائله مكونه من 6 افراد انا البكر واطمح بان احصل على مساعده لأفتح مشروعا اعيل عائلتي منه لكي لا نحتاج أحدا فنحن بلا مسكن ولا مصدر دخل.