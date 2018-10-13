والد طفل يصارع الموت يناشد الرئيس

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رام الله - دنيا الوطنيعاني الطفل إابراهيم أشرف حسن أحمد ٧ سنوات من مخيم المغازي من الغيبوبة منذ شهر على إثر اصابته بصعقة كهربائية أدخلته إلى غرفة العناية المكثفة ووضعه الصحي يزداد سوءا حسب ما أكده الأطباء.وتدخل عدد من الأخوة المسؤولين وعلى رأسهم الدكتور أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين لمنظمة التحرير وأخوة في العلاج بالخارج وعلى رأسهم الدكتور زكريا اللوح مدير العلاج بالخارج في وزارة الصحة بغزة مشكورين من أجل تحويله للعلاج في مستشفيات المحافظات الشمالية ولكن كان الرد من الأخوة في وزارة الصحة في رام الله بأن ليس له علاج في مستشفياتها نظرا لحاجته إلى أكسجين من نوع آخر تفتقر له المستشفيات.الطفل وكما يصف حالته والده الصبور بأنه يصارع الموت في مستشفيات غزة على الرغم من عدم تقصير الأطباء في علاجه ولكن نقص الإمكانيات والعلاج والخبرة يجعله بحاجة ماسة إلى تحويله للعلاج في مستشفيات الخط الأخضر أو في الأردن لان العلاج مفقود من مستشفيات الضفة.وبنوع من الحزن قال اتمنى عليك يا سيادة الرئيس ان تحقق حلمي بشفاء طفلي وأن تراعي الحالة النفسية التي أعيشها والتي جعلتني في حيرة من أمري بإصدار تعليماتك وتوجهاتك للجهات المسؤولة بتحويله فورا للعلاج في داخل الخط الأخضر أو ما ترونه مناسبا لانه في حالة عدم علاجه سيفقد حياته.