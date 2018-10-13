شؤون فلسطينية

والد طفل يصارع الموت يناشد الرئيس

والد طفل يصارع الموت يناشد الرئيس
رام الله - دنيا الوطن
يعاني الطفل إابراهيم أشرف حسن أحمد  ٧ سنوات من مخيم المغازي من  الغيبوبة منذ شهر على إثر اصابته  بصعقة كهربائية أدخلته إلى غرفة العناية المكثفة  ووضعه الصحي يزداد سوءا حسب ما أكده الأطباء.

وتدخل عدد من الأخوة المسؤولين وعلى رأسهم الدكتور أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين لمنظمة التحرير وأخوة في العلاج بالخارج وعلى رأسهم الدكتور زكريا اللوح مدير العلاج بالخارج في وزارة الصحة بغزة   مشكورين من أجل تحويله للعلاج في مستشفيات المحافظات الشمالية ولكن كان الرد من الأخوة في وزارة الصحة في رام الله بأن ليس له علاج في مستشفياتها نظرا لحاجته إلى أكسجين من نوع آخر تفتقر له المستشفيات.

الطفل وكما يصف حالته والده الصبور  بأنه  يصارع الموت في مستشفيات غزة على الرغم من عدم تقصير الأطباء  في علاجه ولكن نقص الإمكانيات والعلاج والخبرة يجعله  بحاجة ماسة إلى تحويله للعلاج في مستشفيات الخط الأخضر أو في الأردن لان العلاج مفقود من مستشفيات الضفة.

وبنوع من الحزن قال  اتمنى عليك يا  سيادة الرئيس ان تحقق حلمي بشفاء طفلي وأن  تراعي الحالة النفسية التي أعيشها والتي جعلتني في حيرة من أمري بإصدار تعليماتك وتوجهاتك للجهات المسؤولة   بتحويله فورا للعلاج في داخل الخط الأخضر أو ما ترونه مناسبا  لانه في حالة عدم علاجه سيفقد حياته.

للتواصل / 0599497355

أخبار ذات صلة

قيادي فلسطيني: نستبعد عودة الرواتب كما كانت وجهود لعدم إقرار خصومات جديدة

قيادي فلسطيني: نستبعد عودة الرواتب كما كانت وجهود لعدم إقرار خصومات جديدة

مناشدة عاجلة الى اهل الخير

مناشدة عاجلة الى اهل الخير

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس

وفاة المواطن طلال زياد الهسي غرقا في بحر غزة

وفاة المواطن طلال زياد الهسي غرقا في بحر غزة

رفض استئناف &#34;لارا القاسم&#34; ضد قرار منع دخولها إلى إسرائيل

رفض استئناف "لارا القاسم" ضد قرار منع دخولها إلى إسرائيل

البرغوثي: ثلاث نقاط مطلوبة لتحقيق المصالحة ولا أفكر مطلقاً بالرئاسة

البرغوثي: ثلاث نقاط مطلوبة لتحقيق المصالحة ولا أفكر مطلقاً بالرئاسة

قريباً.. وفد من المجلس التشريعي برئاسة الزهار يغادر قطاع غزة

قريباً.. وفد من المجلس التشريعي برئاسة الزهار يغادر قطاع غزة

مجدلاني لجرينبلات: هجومك على السلطة فاقد للمصداقية وتضليل وكذب سياسي

مجدلاني لجرينبلات: هجومك على السلطة فاقد للمصداقية وتضليل وكذب سياسي

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

والد طفل يصارع الموت يناشد الرئيس

والد طفل يصارع الموت يناشد الرئيس

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس

وفاة المواطن طلال زياد الهسي غرقا في بحر غزة

وفاة المواطن طلال زياد الهسي غرقا في بحر غزة

رفض استئناف &#34;لارا القاسم&#34; ضد قرار منع دخولها إلى إسرائيل

رفض استئناف "لارا القاسم" ضد قرار منع دخولها إلى إسرائيل

القوى الوطنية تُطالب بمواصلة إسناد (الخان الأحمر) وجبل الريسان

القوى الوطنية تُطالب بمواصلة إسناد (الخان الأحمر) وجبل الريسان

اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم تشارك في اجتماعات &#34;اليونسكو&#34;

اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم تشارك في اجتماعات "اليونسكو"

وزير الخارجية ووزيرة خارجية أندونيسيا يُطلقان أسبوع التضامن مع فلسطين

وزير الخارجية ووزيرة خارجية أندونيسيا يُطلقان أسبوع التضامن مع فلسطين

الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل شاب شمال قلقيلية

الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل شاب شمال قلقيلية

منوعات

أحلام تفاجئ الجميع وتطلب تبني هذه الطفلة العراقية

أحلام تفاجئ الجميع وتطلب تبني هذه الطفلة العراقية

فيديو.. شيراز: لم أُجر عمليات تجميل.. ونشر صوري القديمة أمر &#34;سخيف&#34;

فيديو.. شيراز: لم أُجر عمليات تجميل.. ونشر صوري القديمة أمر "سخيف"

فيديو.. جو رعد: سأصبح عارض أزياء قريبًا

فيديو.. جو رعد: سأصبح عارض أزياء قريبًا

فيديو: حليمة بولند تستاجر سيارة فخمة لـ&#34;بناتها&#34; وتثير ضجة عارمة

فيديو: حليمة بولند تستاجر سيارة فخمة لـ"بناتها" وتثير ضجة عارمة

أمل العنبري تتخلى عن عمليات التجميل.. شاهدوا كيف اصبح شكلها

أمل العنبري تتخلى عن عمليات التجميل.. شاهدوا كيف اصبح شكلها

إليسا غاضبة من &#34;روتانا&#34;: محبطة وحزينة وجهودي ذهبت أدراج الرياح

إليسا غاضبة من "روتانا": محبطة وحزينة وجهودي ذهبت أدراج الرياح

الكويتية &#34;روان بن حسين&#34; تثير غضب مواطنيها بطلبها الزواج من مغني شهير

الكويتية "روان بن حسين" تثير غضب مواطنيها بطلبها الزواج من مغني شهير

مطرب لبناني &#34;محدود الدخل&#34; يثير الجدل برزم من آلاف الدولارات ويستفز الجمهور

مطرب لبناني "محدود الدخل" يثير الجدل برزم من آلاف الدولارات ويستفز الجمهور

توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية

أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية

عربي

أدرعي يسخر من خطاب نصرالله: الغموض البناء يمثل استخدام اللبنانيين دروع بشرية

أدرعي يسخر من خطاب نصرالله: الغموض البناء يمثل استخدام اللبنانيين دروع بشرية

عريضة في تونس لمُساءلة وزيرين كبيرين بشأن &#34;الجهاز السري&#34; لحركة النهضة

عريضة في تونس لمُساءلة وزيرين كبيرين بشأن "الجهاز السري" لحركة النهضة

لـ &#34;سبب غير متوقع&#34;.. ولي عهد أبوظبي يُلغي زيارته لفرنسا

لـ "سبب غير متوقع".. ولي عهد أبوظبي يُلغي زيارته لفرنسا

اتفاق إسرائيلي سوري لإعادة فتح (معبر القنيطرة)

اتفاق إسرائيلي سوري لإعادة فتح (معبر القنيطرة)