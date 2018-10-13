مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
انا المريض عبد المقصود طارق عبد المقصود العرجا من سكان محافظة رفح (حى التنور ) شارع جورج، أشكو من مرض (هشاشة فى العظام) وأبلغ من العمر 16 عاما حيث أن طولى لا يتناسب مع عمري بسبب هذا المرض.
انا المريض عبد المقصود طارق عبد المقصود العرجا من سكان محافظة رفح (حى التنور ) شارع جورج، أشكو من مرض (هشاشة فى العظام) وأبلغ من العمر 16 عاما حيث أن طولى لا يتناسب مع عمري بسبب هذا المرض.
وقد طرقت أبواب الجميع من تنظيمات وحركات ومؤسسات وجمعيات وللأسف لم أجد من لديه ذرة من عطف وشفقة .
أناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمد يد العون لى لتوفير الحقن المطلوبة للعلاج حيث أن ثمن الحقنة لا يزيد على 100 دولار امريكى.
(جوال) 0592193440 (وطنية ) 0567260575
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