مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس





وقد طرقت أبواب الجميع من تنظيمات وحركات ومؤسسات وجمعيات وللأسف لم أجد من لديه ذرة من عطف وشفقة .





أناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمد يد العون لى لتوفير الحقن المطلوبة للعلاج حيث أن ثمن الحقنة لا يزيد على 100 دولار امريكى.





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رام الله - دنيا الوطنانا المريض عبد المقصود طارق عبد المقصود العرجا من سكان محافظة رفح (حى التنور ) شارع جورج، أشكو من مرض (هشاشة فى العظام) وأبلغ من العمر 16 عاما حيث أن طولى لا يتناسب مع عمري بسبب هذا المرض.