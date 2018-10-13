"عقوبة صارمة" من ترامب إذا كان السعوديين وراء إختفاء خاشقجي

رام الله - دنيا الوطن

توعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب المملكة العربية السعودية بعقاب شديد في حال أثبتت التحقيقات مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول بتركيا، مستبعداً فرض عقوبات على مبيعات الأسلحة للمملكة حتى لا يضر بالوظائف الأمريكية.



وقال ترامب، في مقابلة ببرنامج "60 دقيقة" مع قناة "سي بي أس" الأميركية، رداً على سؤال حول مقتل خاشقجي بأمر من ولي العهد محمد بن سلمان: "لا أحد يعلم حتى الآن، ولكننا سنعرف، الأمر قيد التحقيق، ونفحصه بدقة، وسأكون غاضباً بشدة إذا كانت القضية بهذا الشكل، وحتى هذه اللحظة، هم ينكرون (السعوديون) بشدة، يمكن أن يكون هم، نعم".

ورداً على سؤال حول الخيارات الأمريكية في حال تأكد مقتل خاشقجي داخل القنصلية، وهل ستفرض عقوبات على السعودية، قال ترامب: "هذا يعتمد على نوع العقوبات، على سبيل المثال، هم يطلبون منا معدات أسلحة، ما لا أريد أن أفعله هو الإضرار بالوظائف الأميركية، ولا أريد أن أخسر طلبيات مثل هذه".وأكد ترامب سنعرف حقيقة الأمر وسيكون هناك عقاب شديد.كانت مصادر إعلامية تركية تحدثت عن احتمال بأن يكون الصحافي المعارض السعودي جمال خاشقجي قتل داخل القنصلية السعودية في إسطنبول، قبل نحو أسبوع، الأمر الذي نفته المملكة وأعلنت عن استعدادها للمشاركة في التحقيقات لمعرفة مصيره.وكان خاشقجي اختفى، بعد أن دخل القنصلية السعودية في إسطنبول لإنهاء معاملة، وقالت مصادر إعلامية تركية، إن خاشقجي لم يغادر القنصلية، منذ ذلك الوقت.وتقول السعودية إن خاشقجي غادر القنصلية عقب إنهاء معاملته، وتنفى أي علاقة لها باختفاء الصحفي الذي تثير قضية اختفاءه ردود أفعال عالمية واسعة.