وفاة المواطن طلال زياد الهسي غرقا في بحر غزة

خاص دنيا الوطنتوفي مواطن فلسطيني اليوم السبت، بعد تعرضه للغرق في بحر مدينة غزة.وأكد ايمن السحباني مدير الاسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء بغزة في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، بوفاة المواطن طلال زياد رجب الهسي، غرقا في بحر غزة.وأشار السحباني إلى أن الواطن الهسي من سكان مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، ويبلغ من العمر 27 عاما.