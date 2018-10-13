شؤون فلسطينية

البرغوثي: ثلاث نقاط مطلوبة لتحقيق المصالحة ولا أفكر مطلقاً بالرئاسة

البرغوثي: ثلاث نقاط مطلوبة لتحقيق المصالحة ولا أفكر مطلقاً بالرئاسة
القيادي الفلسطيني - مصطفى البرغوثي
خاص - دنيا الوطن
 قال الأمين العام للمبادرة الوطنية مصطفى البرغوثي، إن الفلسطينيين ليسوا بحاجة إلى مبادرات أو اتفاقيات جديدة لإتمام المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن الأطراف بحاجة إلى إرادة حقيقية من أجل إنهاء الانقسام، متابعاً: "لا أفكر مطلقاً بمنصب الرئاسة".

جاء ذلك في لقاء له عبر "استوديو الوطن" اليوم السبت، مشيرا إلى أنه لا يحمل أي مبادرات أو رسائل جديدة حول المصالحة الفلسطينية.

وقال البرغوثي الذي يزور غزة حاليا، إن المبادرة الوطنية وباقي الفصائل تحاول تسهيل تطبيق ما  تم الاتفاق عليه في 2011، 2014، 2017، معربا عن أمله في يؤدي تبادل الرأي بين الفصائل المختلفة، إلى تحقيق المصالحة ومنع تدهور الأمور في الأسابيع المقبلة، حتى لا يعيش الفلسطينيون في ظروف أقسى وأصعب.

وجدد الأمين العام للمبادرة الوطنية، أن مبدأها حول المصالحة الداخلية يقوم على ثلاث نقاط، هي تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولي مقاليد الأمور، وبما أنها حكومة وحدة بالتالي فهي لا تحتاج إلى تمكين لأنها ستكون مدعومة من الجميع، كما قال.

وأضاف: "ثانيا تحديد  موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني حسب الاتفاقيات السابقية، في ظرف ستة أشهر أو عام، وثالثا أنه يجب أن ينضوي الجميع لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطينية بآلية يتفق عليها الجميع.

وأكد البرغوثي أن الفلسطينيين أمام مفترق طرق "فإما الوحدة أو الدمار".

وقال إن الأخوة المصريين أبلغوه خلال لقاء معه قبل المجيء إلى قطاع غزة، أنهم سيقومون بجهد مهم خلال الأيام المقبلة، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الحركتين.

وحول إمكانية مشاركة المبادرة الوطنية في جلسة المجلس المركزي المقبلة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، قال البرغوثي إن هذه القضية لم تقرر بعد.

وأوضح أن المبادرة لم تشارك في جلسة المركزي الماضية، بسبب عدم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بالإجماع في جلسة المجلس الوطني، إن كان الأمر يتعلق بوقف الإجراءات ضد قطاع غزة، أو فيما يتعلق بالعلاقة مع الاحتلال.

وأكد أنه لا يمكن أن يتم التعايش مع قضية الإجراءات المفروضة على قطاع غزة، مشيرا إلى أنه رأى خلال زيارته الحالية في القطاع المعاناة الكبيرة التي يعيشها المواطنون في غزة.

وأضاف أنه لا يوجد سيولة نقدية في القطاع، بالإضافة إلى أن الموظفين يتلقون نصف راتب، بمن فيهم الحاصلون على قروض، وبالتالي فإن ما يحصلون عليه قليل جدا.

وأكد أن هذا يشكل ضغطا كبيرا على المواطنين الذين يحصلون على رواتب من المؤسسات الخاصة.

وأضاف أن البطالة تطال 80% من الشباب، وعلى صعيد الخريجين  54% وهناك فقر شديد في القطاع.

وأعرب البرغوثي عن أمله بأن تتوقف المناكفات الإعلامية والاتهامات المبتادلة بين الحركتين، لأنه في ظل هذه الأجواء لا يمكن أن يتم التقدم إلى الأمام.

أخبار ذات صلة

قيادي فلسطيني: نستبعد عودة الرواتب كما كانت وجهود لعدم إقرار خصومات جديدة

قيادي فلسطيني: نستبعد عودة الرواتب كما كانت وجهود لعدم إقرار خصومات جديدة

مناشدة عاجلة الى اهل الخير

مناشدة عاجلة الى اهل الخير

والد طفل يصارع الموت يناشد الرئيس

والد طفل يصارع الموت يناشد الرئيس

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس

وفاة المواطن طلال زياد الهسي غرقا في بحر غزة

وفاة المواطن طلال زياد الهسي غرقا في بحر غزة

رفض استئناف &#34;لارا القاسم&#34; ضد قرار منع دخولها إلى إسرائيل

رفض استئناف "لارا القاسم" ضد قرار منع دخولها إلى إسرائيل

قريباً.. وفد من المجلس التشريعي برئاسة الزهار يغادر قطاع غزة

قريباً.. وفد من المجلس التشريعي برئاسة الزهار يغادر قطاع غزة

مجدلاني لجرينبلات: هجومك على السلطة فاقد للمصداقية وتضليل وكذب سياسي

مجدلاني لجرينبلات: هجومك على السلطة فاقد للمصداقية وتضليل وكذب سياسي

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

والد طفل يصارع الموت يناشد الرئيس

والد طفل يصارع الموت يناشد الرئيس

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس

وفاة المواطن طلال زياد الهسي غرقا في بحر غزة

وفاة المواطن طلال زياد الهسي غرقا في بحر غزة

رفض استئناف &#34;لارا القاسم&#34; ضد قرار منع دخولها إلى إسرائيل

رفض استئناف "لارا القاسم" ضد قرار منع دخولها إلى إسرائيل

القوى الوطنية تُطالب بمواصلة إسناد (الخان الأحمر) وجبل الريسان

القوى الوطنية تُطالب بمواصلة إسناد (الخان الأحمر) وجبل الريسان

اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم تشارك في اجتماعات &#34;اليونسكو&#34;

اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم تشارك في اجتماعات "اليونسكو"

وزير الخارجية ووزيرة خارجية أندونيسيا يُطلقان أسبوع التضامن مع فلسطين

وزير الخارجية ووزيرة خارجية أندونيسيا يُطلقان أسبوع التضامن مع فلسطين

الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل شاب شمال قلقيلية

الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل شاب شمال قلقيلية

منوعات

أحلام تفاجئ الجميع وتطلب تبني هذه الطفلة العراقية

أحلام تفاجئ الجميع وتطلب تبني هذه الطفلة العراقية

فيديو.. شيراز: لم أُجر عمليات تجميل.. ونشر صوري القديمة أمر &#34;سخيف&#34;

فيديو.. شيراز: لم أُجر عمليات تجميل.. ونشر صوري القديمة أمر "سخيف"

فيديو.. جو رعد: سأصبح عارض أزياء قريبًا

فيديو.. جو رعد: سأصبح عارض أزياء قريبًا

فيديو: حليمة بولند تستاجر سيارة فخمة لـ&#34;بناتها&#34; وتثير ضجة عارمة

فيديو: حليمة بولند تستاجر سيارة فخمة لـ"بناتها" وتثير ضجة عارمة

أمل العنبري تتخلى عن عمليات التجميل.. شاهدوا كيف اصبح شكلها

أمل العنبري تتخلى عن عمليات التجميل.. شاهدوا كيف اصبح شكلها

إليسا غاضبة من &#34;روتانا&#34;: محبطة وحزينة وجهودي ذهبت أدراج الرياح

إليسا غاضبة من "روتانا": محبطة وحزينة وجهودي ذهبت أدراج الرياح

الكويتية &#34;روان بن حسين&#34; تثير غضب مواطنيها بطلبها الزواج من مغني شهير

الكويتية "روان بن حسين" تثير غضب مواطنيها بطلبها الزواج من مغني شهير

مطرب لبناني &#34;محدود الدخل&#34; يثير الجدل برزم من آلاف الدولارات ويستفز الجمهور

مطرب لبناني "محدود الدخل" يثير الجدل برزم من آلاف الدولارات ويستفز الجمهور

توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية

أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية

عربي

أدرعي يسخر من خطاب نصرالله: الغموض البناء يمثل استخدام اللبنانيين دروع بشرية

أدرعي يسخر من خطاب نصرالله: الغموض البناء يمثل استخدام اللبنانيين دروع بشرية

عريضة في تونس لمُساءلة وزيرين كبيرين بشأن &#34;الجهاز السري&#34; لحركة النهضة

عريضة في تونس لمُساءلة وزيرين كبيرين بشأن "الجهاز السري" لحركة النهضة

لـ &#34;سبب غير متوقع&#34;.. ولي عهد أبوظبي يُلغي زيارته لفرنسا

لـ "سبب غير متوقع".. ولي عهد أبوظبي يُلغي زيارته لفرنسا

اتفاق إسرائيلي سوري لإعادة فتح (معبر القنيطرة)

اتفاق إسرائيلي سوري لإعادة فتح (معبر القنيطرة)