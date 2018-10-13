قريباً.. وفد من المجلس التشريعي برئاسة الزهار يغادر قطاع غزة

كشف النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس، يحيى موسى، عن ترتيبات تجري لخروج وفد من المجلس التشريعي في غزة لجولة خارجية، لافتةً إلى أن الوفد سيكون برئاسة رئيس كتلة حماس البرلمانية محمود الزهار.





وأوضح موسى، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن موعد مغادرة الوفد لم تحدد بعد، وأن جولته تأتي في إطار العلاقات الثنائية بين الكتلة البرلمانية في مختلف دول العالم.







وأضاف موسى: "لم يحدد بعد تفاصيل الجولة، ولا الدول التي سيزورها وفد كتلة حماس البرلمانية، والزيارة تأتي في إطار العلاقات المتبادلة والتعاون المشترك".



خاص دنيا الوطن