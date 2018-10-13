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15 ألف طلب إلكتروني لمنصب وزير في العراق

15 ألف طلب إلكتروني لمنصب وزير في العراق
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (العربية)، إن عدد المرشحين إلكترونياً لمنصب وزير في العراق بلغ 15 ألفاً و184 مرشحاً، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء المكلف عادل عبدالمهدي.

وأوضحت القناة، أنه تم استبعاد الطلبات غير المستوفية للشروط القانونية والفنية، موضحاً أنه تم اختيار أفضل 600 مرشح بعد دراسة طلباتهم وفق التقييمات الأولى.

وأضافت أن الخطوة التالية هي استدعاء المرشحين لإجراء مقابلات معهم لتدقيق مؤهلاتهم، ومن ثم اختيار المتميزين منهم ليقابلوا رئيس الوزراء المكلف.

وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف، عادل عبد المهدي، أعلن رفضه أي مرشح مستقل من الأحزاب لشغل منصب في تشكيلته الحكومية.

وأضاف عبدالمهدي أن المستقل الذي سيرشح عن طريق الأحزاب قد لا يبقى مستقلاً على الأغلب، كما تبين معظم الحالات في التجارب الماضية، مع ضرورة الإقرار بامتلاك كفاءات عظيمة بين الجمهور والمستقلين، وهو ما يجب الانفتاح عليه للاستفادة في المهام الحالية والمستقبلية.

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