مجدلاني لجرينبلات: هجومك على السلطة فاقد للمصداقية وتضليل وكذب سياسي

رام الله - دنيا الوطن

اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني هجوم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات على السلطة والقيادة الفلسطينية، بأنه فاقد للمصداقية وتضليل وكذب سياسي.





وتساءل مجدلاني: "من الذي قتل حل الدولتين فإدارة ترامب وجرينبلات هم من نقل السفارة للقدس ويدعم الاستيطان ويعمل على إلغاء حق العودة بتجفيف (أونروا) وقطع المساعدات عنها، ويعمل على فصل غزة عن الضفة وإقامة دولة بها عبر دعم حركة حماس.







وأضاف: "الدولة الديمقراطية التي تتحدث عنها ادارة ترامب في الشرق الأوسط إسرائيل، التي تمارس القتل اليومي لشعب رازح تحت الاحتلال، والتي تقوم بإرهاب دولة منظم ،فليس غريبا على ادارة ترامب دعم الإرهاب فهي ترعى ذلك عبر تقديم كل اشكال الدعم والغطاء السياسي والدبلوماسي للاحتلال ودولته التي تعتبرها ولاية أمريكية".





وأضاف مجدلاني: "طاقم ادارة ترامب للشرق الأوسط ومن ضمنهم جرينبلات عملوا ومازالوا كمستشارين لنتياهو عبر ترجمة الخطط الإسرائيلية وتنفيذها على الأرض بزيادة حجم الاستيطان مما يدل على جهل سياسي ومحاولة لفرض سياسية الإملاءات على أرض الواقع، والهروب من الحل السياسي القائم على حل الدولتين طبقا لقرارات الشرعية الدولية إلى ما يسمى بالحل الإقليمي.





وشدد على أن جهل لدى المبعوث الأمريكي غرينبلات يدفعه لتصور أنه من الممكن فرض الحل الاحادي الجانب على القيادة الفلسطينية معها أو بدونها، اعتقاداً منه أن أية أطراف عربية أو إقليمية يمكن أن تسير بحل إقليمي دون حل القضية الفلسطينية، مستدركاً أن الجوهر هو حل القضية الفلسطينية، الذي عبرت عنه بشكل واضح وصريح قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الرئيس محمود عباس في مجلس الامن في العشرين من شباط الماضي.