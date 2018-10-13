شؤون فلسطينية

مجدلاني لجرينبلات: هجومك على السلطة فاقد للمصداقية وتضليل وكذب سياسي

مجدلاني لجرينبلات: هجومك على السلطة فاقد للمصداقية وتضليل وكذب سياسي
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير - أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الأمين العام لجبهة النضال الشعبي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني هجوم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات على السلطة والقيادة الفلسطينية، بأنه فاقد للمصداقية وتضليل وكذب سياسي.

وتساءل مجدلاني: "من الذي قتل حل الدولتين فإدارة ترامب وجرينبلات هم من نقل السفارة للقدس ويدعم الاستيطان ويعمل على إلغاء حق العودة بتجفيف (أونروا) وقطع المساعدات عنها، ويعمل على فصل غزة عن الضفة وإقامة دولة بها عبر دعم حركة حماس.

وأضاف: "الدولة الديمقراطية التي تتحدث عنها ادارة ترامب في الشرق الأوسط إسرائيل، التي تمارس القتل اليومي لشعب رازح تحت الاحتلال، والتي تقوم بإرهاب دولة منظم ،فليس غريبا على ادارة ترامب دعم الإرهاب فهي ترعى ذلك عبر تقديم كل اشكال الدعم والغطاء السياسي والدبلوماسي للاحتلال ودولته التي تعتبرها ولاية أمريكية".

وأضاف مجدلاني: "طاقم ادارة ترامب للشرق الأوسط ومن ضمنهم جرينبلات عملوا ومازالوا كمستشارين لنتياهو عبر ترجمة الخطط الإسرائيلية وتنفيذها على الأرض بزيادة حجم الاستيطان مما يدل على جهل سياسي ومحاولة لفرض سياسية الإملاءات على أرض الواقع، والهروب من الحل السياسي القائم على حل الدولتين طبقا لقرارات الشرعية الدولية إلى ما يسمى بالحل الإقليمي.

وشدد على أن جهل لدى المبعوث الأمريكي غرينبلات يدفعه لتصور أنه من الممكن فرض الحل الاحادي الجانب على القيادة الفلسطينية معها أو بدونها، اعتقاداً منه أن أية أطراف عربية أو إقليمية يمكن أن تسير بحل إقليمي دون حل القضية الفلسطينية، مستدركاً أن الجوهر هو حل القضية الفلسطينية، الذي عبرت عنه بشكل واضح وصريح قرارات الشرعية الدولية ومبادرة الرئيس محمود عباس في مجلس الامن في العشرين من شباط الماضي.

أخبار ذات صلة

قيادي فلسطيني: نستبعد عودة الرواتب كما كانت وجهود لعدم إقرار خصومات جديدة

قيادي فلسطيني: نستبعد عودة الرواتب كما كانت وجهود لعدم إقرار خصومات جديدة

مناشدة عاجلة الى اهل الخير

مناشدة عاجلة الى اهل الخير

والد طفل يصارع الموت يناشد الرئيس

والد طفل يصارع الموت يناشد الرئيس

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس

وفاة المواطن طلال زياد الهسي غرقا في بحر غزة

وفاة المواطن طلال زياد الهسي غرقا في بحر غزة

رفض استئناف &#34;لارا القاسم&#34; ضد قرار منع دخولها إلى إسرائيل

رفض استئناف "لارا القاسم" ضد قرار منع دخولها إلى إسرائيل

البرغوثي: ثلاث نقاط مطلوبة لتحقيق المصالحة ولا أفكر مطلقاً بالرئاسة

البرغوثي: ثلاث نقاط مطلوبة لتحقيق المصالحة ولا أفكر مطلقاً بالرئاسة

قريباً.. وفد من المجلس التشريعي برئاسة الزهار يغادر قطاع غزة

قريباً.. وفد من المجلس التشريعي برئاسة الزهار يغادر قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

والد طفل يصارع الموت يناشد الرئيس

والد طفل يصارع الموت يناشد الرئيس

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس

مناشدة عاجلة للرئيس محمود عباس

وفاة المواطن طلال زياد الهسي غرقا في بحر غزة

وفاة المواطن طلال زياد الهسي غرقا في بحر غزة

رفض استئناف &#34;لارا القاسم&#34; ضد قرار منع دخولها إلى إسرائيل

رفض استئناف "لارا القاسم" ضد قرار منع دخولها إلى إسرائيل

القوى الوطنية تُطالب بمواصلة إسناد (الخان الأحمر) وجبل الريسان

القوى الوطنية تُطالب بمواصلة إسناد (الخان الأحمر) وجبل الريسان

اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم تشارك في اجتماعات &#34;اليونسكو&#34;

اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم تشارك في اجتماعات "اليونسكو"

وزير الخارجية ووزيرة خارجية أندونيسيا يُطلقان أسبوع التضامن مع فلسطين

وزير الخارجية ووزيرة خارجية أندونيسيا يُطلقان أسبوع التضامن مع فلسطين

الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل شاب شمال قلقيلية

الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل شاب شمال قلقيلية

منوعات

أحلام تفاجئ الجميع وتطلب تبني هذه الطفلة العراقية

أحلام تفاجئ الجميع وتطلب تبني هذه الطفلة العراقية

فيديو.. شيراز: لم أُجر عمليات تجميل.. ونشر صوري القديمة أمر &#34;سخيف&#34;

فيديو.. شيراز: لم أُجر عمليات تجميل.. ونشر صوري القديمة أمر "سخيف"

فيديو.. جو رعد: سأصبح عارض أزياء قريبًا

فيديو.. جو رعد: سأصبح عارض أزياء قريبًا

فيديو: حليمة بولند تستاجر سيارة فخمة لـ&#34;بناتها&#34; وتثير ضجة عارمة

فيديو: حليمة بولند تستاجر سيارة فخمة لـ"بناتها" وتثير ضجة عارمة

أمل العنبري تتخلى عن عمليات التجميل.. شاهدوا كيف اصبح شكلها

أمل العنبري تتخلى عن عمليات التجميل.. شاهدوا كيف اصبح شكلها

إليسا غاضبة من &#34;روتانا&#34;: محبطة وحزينة وجهودي ذهبت أدراج الرياح

إليسا غاضبة من "روتانا": محبطة وحزينة وجهودي ذهبت أدراج الرياح

الكويتية &#34;روان بن حسين&#34; تثير غضب مواطنيها بطلبها الزواج من مغني شهير

الكويتية "روان بن حسين" تثير غضب مواطنيها بطلبها الزواج من مغني شهير

مطرب لبناني &#34;محدود الدخل&#34; يثير الجدل برزم من آلاف الدولارات ويستفز الجمهور

مطرب لبناني "محدود الدخل" يثير الجدل برزم من آلاف الدولارات ويستفز الجمهور

توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية

أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية

عربي

أدرعي يسخر من خطاب نصرالله: الغموض البناء يمثل استخدام اللبنانيين دروع بشرية

أدرعي يسخر من خطاب نصرالله: الغموض البناء يمثل استخدام اللبنانيين دروع بشرية

عريضة في تونس لمُساءلة وزيرين كبيرين بشأن &#34;الجهاز السري&#34; لحركة النهضة

عريضة في تونس لمُساءلة وزيرين كبيرين بشأن "الجهاز السري" لحركة النهضة

لـ &#34;سبب غير متوقع&#34;.. ولي عهد أبوظبي يُلغي زيارته لفرنسا

لـ "سبب غير متوقع".. ولي عهد أبوظبي يُلغي زيارته لفرنسا

اتفاق إسرائيلي سوري لإعادة فتح (معبر القنيطرة)

اتفاق إسرائيلي سوري لإعادة فتح (معبر القنيطرة)