وزير إسرائيلي وعضو في (الكابينت) يوجه رسالة إلى حركة حماس ..فما هي؟





وقال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، في تصريحات له اليوم السبت، إن مسيرات العودة مستمرة، حتى إنهاء الحصار الإسرائيلي على القطاع.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير إسرائيلي، وعضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، إنه إذا ما استمرت حركة حماس في ما وصفها، "الأعمال الاستفزازية الإرهابية"، فإن إسرائيل ستضطر إلى العمل وبقوة كبيرة، في قطاع غزة.وأكد يؤاف غالانت في تصريحات له خلال ندوة ثقافية، عقدت قبل ظهر اليوم في تل أبيب، أن إسرائيل لا ترغب في الحرب، وبالتالي فإنها تستخدم القوة حالياً على نطاق مقلص، على أمل أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة (مكان).وكان سبعة مواطنين، استشهدوا أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال، خلال التظاهرات التي شهدتها الحدود الشرقية للقطاع، ضمن مسيرات العودة وكسر الحصار، التي تنظمها حركة حماس، بمشاركة الفصائل الفلسطينية.