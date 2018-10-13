اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم تشارك في اجتماعات "اليونسكو"

شاركت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم في اجتماعات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والتي اشتملت على اجتماع الأمناء العامون للجان الوطنية للدول الأعضاء، والدورة الخامسة بعد المائتين للمجلس التنفيذي، وذلك على مدار يومان في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف نقاش مدى جهوزية الدول الأعضاء لتطبيق الاستراتيجية التي أقرها المجلس التنفيذي للمنظمة.





فيما مثل دولة فلسطين وفد مكون من مساعد الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم هيثم عمرو، والمدير المالي في اللجنة محمد صوافطة.





وأشار عمرو بأن فلسطين قدمت كامل الاستعدادات للتعاون في مجال تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال ما تم إعداده مع الوزارات الشريكة وذات العلاقة في عمل اليونسكو، وأضاف: "من أهم من نسعى لتحقيقه هو وضع حد للانتهاكات من قبل الاحتلال وبخاصة التعديات على أمن وأمان المناطق التاريخية والتراثية والتعليمية، خصوصا في مدينة القدس الشريف".





وقدم عمرو جزيل شكره لمندوبية فلسطين لدى اليونسكو على جهودهم المباركة التي تكللت بالقرارات الأخيرة المتعلقة بالقدس، وأوضح أن وفد فلسطين اقترح تنظيم تدريب يخص اللجان الوطنية الأعضاء في اليونسكو على أرض فلسطين، وذلك بهدف استقطاب هذه اللجان للاطلاع على ما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنين من انتهاكات على الأرض والتاريخ والثقافة على أرض الواقع.





وقام الوفد بالاجتماع مع الدوائر المختصة بعمل اللجان الوطنية لمناقشة العديد من المشاريع التي تقدمت بها اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، وتم تقديم إيضاحات حول الاستفسارات المتعلقة بها، بالإضافة لنقاش حول المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالتعليم والتي ستقدم من خلال اللجنة، كما أنه تم التوافق خلال جلسات الاجتماعات على إمكانية زيادة المنح الطلابية المقدمة لدولة فلسطين.





رام الله - دنيا الوطن