شؤون فلسطينية

اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم تشارك في اجتماعات "اليونسكو"

اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم تشارك في اجتماعات "اليونسكو"
رام الله - دنيا الوطن
شاركت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم في اجتماعات  منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والتي اشتملت على اجتماع الأمناء العامون للجان الوطنية للدول الأعضاء، والدورة الخامسة بعد المائتين للمجلس التنفيذي، وذلك على مدار يومان في العاصمة الفرنسية باريس، بهدف نقاش مدى جهوزية الدول الأعضاء لتطبيق الاستراتيجية التي أقرها المجلس التنفيذي للمنظمة. 

فيما مثل دولة فلسطين وفد مكون من مساعد الأمين العام للجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم هيثم عمرو، والمدير المالي في اللجنة محمد صوافطة. 

وأشار عمرو بأن فلسطين قدمت كامل الاستعدادات للتعاون في مجال تطبيق هذه الاستراتيجية من خلال ما تم إعداده مع الوزارات الشريكة وذات العلاقة في عمل اليونسكو، وأضاف: "من أهم من نسعى لتحقيقه هو وضع حد للانتهاكات من قبل الاحتلال وبخاصة التعديات على أمن وأمان المناطق التاريخية والتراثية والتعليمية، خصوصا في مدينة القدس الشريف". 

وقدم  عمرو جزيل شكره لمندوبية فلسطين لدى اليونسكو على جهودهم المباركة التي تكللت بالقرارات الأخيرة المتعلقة بالقدس، وأوضح أن وفد فلسطين اقترح تنظيم تدريب يخص اللجان الوطنية الأعضاء في اليونسكو على أرض فلسطين، وذلك بهدف استقطاب هذه اللجان للاطلاع على ما تقوم به قوات الاحتلال والمستوطنين من انتهاكات على الأرض والتاريخ والثقافة على أرض الواقع. 

وقام الوفد بالاجتماع مع الدوائر المختصة بعمل اللجان الوطنية لمناقشة العديد من المشاريع التي تقدمت بها اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، وتم تقديم إيضاحات حول الاستفسارات المتعلقة بها، بالإضافة لنقاش حول المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالتعليم والتي ستقدم من خلال اللجنة، كما أنه تم التوافق خلال جلسات الاجتماعات على إمكانية زيادة المنح الطلابية المقدمة لدولة فلسطين.

أخبار ذات صلة

مجدلاني لجرينبلات: هجومك على السلطة فاقد للمصداقية وتضليل وكذب سياسي

مجدلاني لجرينبلات: هجومك على السلطة فاقد للمصداقية وتضليل وكذب سياسي

القوى الوطنية تُطالب بمواصلة إسناد (الخان الأحمر) وجبل الريسان

القوى الوطنية تُطالب بمواصلة إسناد (الخان الأحمر) وجبل الريسان

وزير الخارجية ووزيرة خارجية أندونيسيا يُطلقان أسبوع التضامن مع فلسطين

وزير الخارجية ووزيرة خارجية أندونيسيا يُطلقان أسبوع التضامن مع فلسطين

الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل شاب شمال قلقيلية

الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل شاب شمال قلقيلية

الحكومة تُجدد المطالبة بالحماية الدولية لشعبنا والتطبيق الفوري للقوانين الدولية

الحكومة تُجدد المطالبة بالحماية الدولية لشعبنا والتطبيق الفوري للقوانين الدولية

وفد طبي فرنسي يُجري عمليات جراحية للأطفال مرضى القلب في غزة

وفد طبي فرنسي يُجري عمليات جراحية للأطفال مرضى القلب في غزة

وزارة الداخلية تُوضح آلية السفر وكشوفات المسافرين عبر (معبر رفح) غداً

وزارة الداخلية تُوضح آلية السفر وكشوفات المسافرين عبر (معبر رفح) غداً

مُعقباً على استشهاد الرابي: بدران يدعو السلطة إلى إطلاق يد المقاومة

مُعقباً على استشهاد الرابي: بدران يدعو السلطة إلى إطلاق يد المقاومة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

القوى الوطنية تُطالب بمواصلة إسناد (الخان الأحمر) وجبل الريسان

القوى الوطنية تُطالب بمواصلة إسناد (الخان الأحمر) وجبل الريسان

اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم تشارك في اجتماعات &#34;اليونسكو&#34;

اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم تشارك في اجتماعات "اليونسكو"

وزير الخارجية ووزيرة خارجية أندونيسيا يُطلقان أسبوع التضامن مع فلسطين

وزير الخارجية ووزيرة خارجية أندونيسيا يُطلقان أسبوع التضامن مع فلسطين

الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل شاب شمال قلقيلية

الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل شاب شمال قلقيلية

الحكومة تُجدد المطالبة بالحماية الدولية لشعبنا والتطبيق الفوري للقوانين الدولية

الحكومة تُجدد المطالبة بالحماية الدولية لشعبنا والتطبيق الفوري للقوانين الدولية

وفد طبي فرنسي يُجري عمليات جراحية للأطفال مرضى القلب في غزة

وفد طبي فرنسي يُجري عمليات جراحية للأطفال مرضى القلب في غزة

وزارة الداخلية تُوضح آلية السفر وكشوفات المسافرين عبر (معبر رفح) غداً

وزارة الداخلية تُوضح آلية السفر وكشوفات المسافرين عبر (معبر رفح) غداً

مُعقباً على استشهاد الرابي: بدران يدعو السلطة إلى إطلاق يد المقاومة

مُعقباً على استشهاد الرابي: بدران يدعو السلطة إلى إطلاق يد المقاومة

منوعات

أحلام تفاجئ الجميع وتطلب تبني هذه الطفلة العراقية

أحلام تفاجئ الجميع وتطلب تبني هذه الطفلة العراقية

فيديو.. شيراز: لم أُجر عمليات تجميل.. ونشر صوري القديمة أمر &#34;سخيف&#34;

فيديو.. شيراز: لم أُجر عمليات تجميل.. ونشر صوري القديمة أمر "سخيف"

فيديو.. جو رعد: سأصبح عارض أزياء قريبًا

فيديو.. جو رعد: سأصبح عارض أزياء قريبًا

فيديو: حليمة بولند تستاجر سيارة فخمة لـ&#34;بناتها&#34; وتثير ضجة عارمة

فيديو: حليمة بولند تستاجر سيارة فخمة لـ"بناتها" وتثير ضجة عارمة

أمل العنبري تتخلى عن عمليات التجميل.. شاهدوا كيف اصبح شكلها

أمل العنبري تتخلى عن عمليات التجميل.. شاهدوا كيف اصبح شكلها

إليسا غاضبة من &#34;روتانا&#34;: محبطة وحزينة وجهودي ذهبت أدراج الرياح

إليسا غاضبة من "روتانا": محبطة وحزينة وجهودي ذهبت أدراج الرياح

الكويتية &#34;روان بن حسين&#34; تثير غضب مواطنيها بطلبها الزواج من مغني شهير

الكويتية "روان بن حسين" تثير غضب مواطنيها بطلبها الزواج من مغني شهير

مطرب لبناني &#34;محدود الدخل&#34; يثير الجدل برزم من آلاف الدولارات ويستفز الجمهور

مطرب لبناني "محدود الدخل" يثير الجدل برزم من آلاف الدولارات ويستفز الجمهور

توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية

أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية

عربي

عريضة في تونس لمُساءلة وزيرين كبيرين بشأن &#34;الجهاز السري&#34; لحركة النهضة

عريضة في تونس لمُساءلة وزيرين كبيرين بشأن "الجهاز السري" لحركة النهضة

لـ &#34;سبب غير متوقع&#34;.. ولي عهد أبوظبي يُلغي زيارته لفرنسا

لـ "سبب غير متوقع".. ولي عهد أبوظبي يُلغي زيارته لفرنسا

اتفاق إسرائيلي سوري لإعادة فتح (معبر القنيطرة)

اتفاق إسرائيلي سوري لإعادة فتح (معبر القنيطرة)

صادمة ومثيرة للاشمئزاز.. (سي إن إن): أدلة اغتيال خاشقجي متوفرة بـ&#34;الصوت والصورة&#34;

صادمة ومثيرة للاشمئزاز.. (سي إن إن): أدلة اغتيال خاشقجي متوفرة بـ"الصوت والصورة"