وزير الخارجية ووزيرة خارجية أندونيسيا يُطلقان أسبوع التضامن مع فلسطين



استهل الوزير المالكي، زيارته بالتوجه إلى باندونغ اليوم، عاصمة حركات التحرر الدولية، حيث كان في استقباله، وزيرة الشؤون الخارجية الأندونيسية السيدة ريتنو ميرسودي، وعمدة مدينة باندونغ، السيد أويد محمد دانيال، وعدد كبير من الشخصيات الرسمية من وزارة الخارجية الأندونيسية، وشخصيات سياسية وبرلمانية ودينية.



حيث أطلقت أعمال أسبوع التضامن الأندونيسي مع فلسطين من أمام المقر، الذي انطلق منه المؤتمر الآسيوي الأفريقي عام 1955 بمشاركة قادة التحرر الدولي، وتم تدشين شارع بهذه المناسبة وأطلق عليه اسم "طريق فلسطين: الطريق إلى الحرية" بحضور الوفود الرسمية من الطرفين، تقدمتهم فرق الكشافة، وشاركتهم جموع غفيرة من أطياف المجتمع الأندونيسي.



كما وألقى المالكي محاضرة في المتحف الآسيوي الإفريقي، وذلك بمشاركة نخبة من الطلبة والباحثين من الجامعات الأندونيسية المختلفة.



هذا وعقد المالكي مقابلة تلفزيونية حصرية مع فضائية (Metro TV)، حيث شملت استعراض معمق للمستجدات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية في ظل ما تتعرض له القضية من محاولات تصفية، وخصوصاً بعد قرار الإدارة الأمريكية بالاعتراف الأحادي غير القانوني بالقدس عاصمة لاسرائيل، واستهداف مباشر (أونروا) في محاولة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وما تقوم به القيادة الفلسطينية بالتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء للتصدي لهذه المؤامرة، مشدداً على الدور المحوري للأمة الإسلامية، وفي مقدمتها أندونيسيا، تجاه دعم القدس وحماية المقدسات من التهويد الذي تتعرض له، مؤكداً على إرادة وإصرار الشعب الفلسطيني وقيادته على إنجاز وترسيخ الوحدة الوطنية، والاستمرار في كفاحه المشروع من أجل حماية أرضه وشعبه وتحقيق حقوقه المشروعة بالحرية، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف.





وشارك إلى جانب د. المالكي كل من مساعد وزير الخارجية والمغتربين، السفير د. مازن شامية، وسفير دولة فلسطين لدى جمهورية أندونيسيا، السفير د. زهير الشن، ومستشار د. أحمد ميتاني، سفارة دولة فلسطين لدى أندونيسيا، وسكرتير ثالث أحلام طه، مسؤول دائرة جنوب شرق آسيا.



رام الله - دنيا الوطنوصل وزير الخارجية والمغتربين، د. رياض المالكي، إلى جمهورية أندونيسيا في زيارة رسمية، وذلك للمشاركة في "أسبوع الدعم والتضامن الأندونيسي مع فلسطين"، حيث ستتضمن الزيارة لقاءات على أعلى المستويات، ومشاورات ثنائية، ومحاضرات، وتوقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في إطار تعزيز الدعم الأندونيسي لفلسطين، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة التفاعلية مع الشعب الأندونيسي الشقيق.