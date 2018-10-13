الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل شاب شمال قلقيلية

كشفت الشرطة والنيابة العامة، ظهر اليوم السبت، ملابسات مقتل الشاب محمد عبد اللطيف سرية (31 عاماً) من سكان قرية باقة الحطب شمالي قلقيلية، والذي عثر على جثته في أرض زراعية بالقرية صباح اليوم.





وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، إنه بعد العثور على جثة الشاب سرية صباحاً، تحركت قوة من الشرطة والنيابة العامة للمكان، وباشرت بالبحث والتحري، فيما باشرت النيابة بالتحقيق، وتبين بأنه قتل على يد مشتبه به، قام والده بتسليمه للأمن الوقائي.





وأكد ارزيقات، بأن النيابة العامة، قررت التحفظ على الجثمان وإحالته لمعهد الطب الشرعي.

رام الله - دنيا الوطن