شؤون فلسطينية

وفد طبي فرنسي يُجري عمليات جراحية للأطفال مرضى القلب في غزة

وفد طبي فرنسي يُجري عمليات جراحية للأطفال مرضى القلب في غزة
رام الله - دنيا الوطن
أجرى وفد فرنسي متخصص بجراحة قلب الأطفال، اليوم السبت، عدة عمليات جراحية لأطفال مرضى بالقلب في مستشفى غزة الأوروبي، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وقالت جمعية إغاثة أطفال فلسطين: إن الفريق الطبي الفرنسي، الذي وصل غزة عبر معبر بيت حانون/ إيريز، شمال القطاع يتكون من 13 متطوعاً ومتطوعة برئاسة الطبيب الجراح دومينيك ميتراس، يرافقه اثنان من جراحي قلب الأطفال الفرنسيين، وثلاثة من أخصائيي القلب، وطبيب تخدير، وفني تخدير، وطبيبي عناية مركزة، وأربع ممرضات متخصصات بالعناية المركزة، وأخصائي إرواء، لإجراء عمليات جراحة قلب مفتوح للأطفال، الذين يعانون من مشاكل خلقية بالقلب.

وقال منسق الوفود الطبية في الجمعية، سهيل فليفل، إن الوفد الفرنسي، قام بفحص 20 طفلاً ممن يعانون من تشوهات خلقية بالقلب، وتم تحديد 10 أطفال تجرى لهم عمليات قلب مفتوح بدءاً من اليوم السبت، حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف فليفل، أن جميع الأطفال، الذين بحاجة لعمليات جراحية بالقلب، يتم تحويلهم إلى خارج قطاع غزة، وتعمل الوفود الطبية التابعة للجمعية على إجراء تلك العمليات الجراحية الخطيرة داخل مستشفيات قطاع غزة والضفة الغربية، والذي يخفف بدوره الكثير على وزارة الصحة، وذوي الأطفال المرضى.

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