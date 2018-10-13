وزارة الداخلية تُوضح آلية السفر وكشوفات المسافرين عبر (معبر رفح) غداً

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم السبت، عن آلية السفر عبر (معبر رفح البري) يوم غد الأحد، بالإضافة إلى كشف المسافرين.وأضافت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الحافلات المراد سفرها هي المتبقي من الحافلة السابعة + الحافلتين الثامنة والتاسعة من كشف الرابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.ودعت الوزارة المواطنين إلى التواجد غداً الساعة السادسة صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس، واصطحاب أمتعتهم للسفر، بالإضافة إلى إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.