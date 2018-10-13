شؤون فلسطينية

مُعقباً على استشهاد الرابي: بدران يدعو السلطة إلى إطلاق يد المقاومة

مُعقباً على استشهاد الرابي: بدران يدعو السلطة إلى إطلاق يد المقاومة
حسام بدران
رام الله - دنيا الوطن
دعت حركة (حماس) السلطة الفلسطينية، إلى "إطلاق يد المقاومة الشعبية الواسعة لمواجهة عربدة المستوطنين، وجنود الاحتلال، والانخراط في برنامج نضالي، كفيل بلجم هذه الاعتداءات، ووضع حد لإرهاب قطعان المستوطنين بحق مواطنينا العزل".

جاء ذلك، في بيان أصدره، عضو المكتب السياسي للحركة حسام بدران اليوم السبت، معقباً على استشهاد المواطنة عائشة الرابي (45 عاماً) من قرية بديا قضاء سلفيت.

وقال: جريمة الاعتداء المباشر على الرابي، هي جريمة حرب، واعتداء سافر على المواطنين العزل، و"إن هذه العربدة والإرهاب لم تكن بهذا المستوى الخطير لولا دعم وتشجيع وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ودعم سياسي من أعلى المستويات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي".

وأضاف بدران: "شعبنا الفلسطيني، الذي أنجب المقاوم أشرف نعالوة، لن يقبل بمعادلة العربدة والهيمنة التي يحاول المستوطنون فرضها على أهلنا في الضفة، وثقتنا بهذا الشعب العظيم ومقاوميه الأبطال، أنهم لن يمرروا جريمة قتل الحاجة الرابي مرور الكرام، وعلى العدو وقيادته، أن يعوا العبرة من عمليتي بركان وحوارة جيداً".

واستشهدت الرابي فجر اليوم السبت، إثر تعرضها وزوجها للاعتداء من قبل المستوطنين، بإلقاء الحجارة على سيارتهما قرب حاجز زعترة، جنوب مدينة نابلس.

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