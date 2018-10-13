هنية: اقتربنا من الحسم والنصر ومسيراتنا ليست للسولار والدولار

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إننا اقتربنا من الحسم والنصر، لافتاً إلى أن مسيرات العودة، ليست من أجل السولار ولا الدولار.





وأضاف هنية، خلال كلمة له اليوم السبت: "المقاومة استوطنت قلوب الغزيين، وأبناء شعبنا الفلسطيني، والسلاح الفتاك الذي يملكه الشعب الفلسطيني، هو الإرادة والتصميم والقوة".





