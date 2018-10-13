هنية: اقتربنا من الحسم والنصر ومسيراتنا ليست للسولار والدولار
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إننا اقتربنا من الحسم والنصر، لافتاً إلى أن مسيرات العودة، ليست من أجل السولار ولا الدولار.
وأضاف هنية، خلال كلمة له اليوم السبت: "المقاومة استوطنت قلوب الغزيين، وأبناء شعبنا الفلسطيني، والسلاح الفتاك الذي يملكه الشعب الفلسطيني، هو الإرادة والتصميم والقوة".
وأضاف: "لن تضيع دماء شهداء مسيرات العودة هدراً، وإن الذي يضيع القضية ليس من يقول كل فلسطين لنا، وإن الذي ينسق أمنياً مع المحتل، هو الذي يخدم صفقة القرن".
وتابع: "لا أحد يزاود على غزة، ومن حقها أن تعيش بكرامة على طريق الحرية، والذين يهلوسون بأننا نُضيع القضية، نقول لهم الذي يضيع القضية لا يرفع السلاح، ولن تكون بوصلتها إلا نحو القدس".
واستطرد: "غزة تقاتل لتسقط صفقة القرن، وغزة هي من ستسقط القرن، ومشروع التوطين بسيناء سقط على أيدي أبناء غزة، ومسيرات العودة لن تنتهي إلا برفع الحصار كلياً عن قطاع غزة، فمن حق شعبنا أن يُرفع الحصار الظالم عنه، وأن يعيش حياة كريمة".
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