شؤون فلسطينية

هنية: اقتربنا من الحسم والنصر ومسيراتنا ليست للسولار والدولار

هنية: اقتربنا من الحسم والنصر ومسيراتنا ليست للسولار والدولار
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، إننا اقتربنا من الحسم والنصر، لافتاً إلى أن مسيرات العودة، ليست من أجل السولار ولا الدولار.

وأضاف هنية، خلال كلمة له اليوم السبت: "المقاومة استوطنت قلوب الغزيين، وأبناء شعبنا الفلسطيني، والسلاح الفتاك الذي يملكه الشعب الفلسطيني، هو الإرادة والتصميم والقوة".

وأضاف: "لن تضيع دماء شهداء مسيرات العودة هدراً، وإن الذي يضيع القضية ليس من يقول كل فلسطين لنا، وإن الذي ينسق أمنياً مع المحتل، هو الذي يخدم صفقة القرن".

وتابع: "لا أحد يزاود على غزة، ومن حقها أن تعيش بكرامة على طريق الحرية، والذين يهلوسون بأننا نُضيع القضية، نقول لهم الذي يضيع القضية لا يرفع السلاح، ولن تكون بوصلتها إلا نحو القدس".

واستطرد: "غزة تقاتل لتسقط صفقة القرن، وغزة هي من ستسقط القرن، ومشروع التوطين بسيناء سقط على أيدي أبناء غزة، ومسيرات العودة لن تنتهي إلا برفع الحصار كلياً عن قطاع غزة، فمن حق شعبنا أن يُرفع الحصار الظالم عنه، وأن يعيش حياة كريمة".

أخبار ذات صلة

الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل شاب شمال قلقيلية

الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل شاب شمال قلقيلية

الحكومة تُجدد المطالبة بالحماية الدولية لشعبنا والتطبيق الفوري للقوانين الدولية

الحكومة تُجدد المطالبة بالحماية الدولية لشعبنا والتطبيق الفوري للقوانين الدولية

وفد طبي فرنسي يُجري عمليات جراحية للأطفال مرضى القلب في غزة

وفد طبي فرنسي يُجري عمليات جراحية للأطفال مرضى القلب في غزة

وزارة الداخلية تُوضح آلية السفر وكشوفات المسافرين عبر (معبر رفح) غداً

وزارة الداخلية تُوضح آلية السفر وكشوفات المسافرين عبر (معبر رفح) غداً

مُعقباً على استشهاد الرابي: بدران يدعو السلطة إلى إطلاق يد المقاومة

مُعقباً على استشهاد الرابي: بدران يدعو السلطة إلى إطلاق يد المقاومة

كهرباء غزة تُوضح علاقتها بالمولدات الكهربائية الخاصة

كهرباء غزة تُوضح علاقتها بالمولدات الكهربائية الخاصة

​(أوتشا): 10 شهداء فلسطينيين و882 مصاباً خلال أسبوعين

​(أوتشا): 10 شهداء فلسطينيين و882 مصاباً خلال أسبوعين

عدوان: رواتب كاملة لموظفي غزة قريبًا

عدوان: رواتب كاملة لموظفي غزة قريبًا

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل شاب شمال قلقيلية

الشرطة والنيابة تكشفان ملابسات مقتل شاب شمال قلقيلية

الحكومة تُجدد المطالبة بالحماية الدولية لشعبنا والتطبيق الفوري للقوانين الدولية

الحكومة تُجدد المطالبة بالحماية الدولية لشعبنا والتطبيق الفوري للقوانين الدولية

وفد طبي فرنسي يُجري عمليات جراحية للأطفال مرضى القلب في غزة

وفد طبي فرنسي يُجري عمليات جراحية للأطفال مرضى القلب في غزة

وزارة الداخلية تُوضح آلية السفر وكشوفات المسافرين عبر (معبر رفح) غداً

وزارة الداخلية تُوضح آلية السفر وكشوفات المسافرين عبر (معبر رفح) غداً

مُعقباً على استشهاد الرابي: بدران يدعو السلطة إلى إطلاق يد المقاومة

مُعقباً على استشهاد الرابي: بدران يدعو السلطة إلى إطلاق يد المقاومة

​(أوتشا): 10 شهداء فلسطينيين و882 مصاباً خلال أسبوعين

​(أوتشا): 10 شهداء فلسطينيين و882 مصاباً خلال أسبوعين

جبارين: &#34;الجنائية الدولية&#34; تتابع ما يجري من عمليات إعدام على حدود غزة

جبارين: "الجنائية الدولية" تتابع ما يجري من عمليات إعدام على حدود غزة

الهباش يدعو لمحاكمة قادة الاحتلال والمستوطنين دولياً بعد استشهاد عائشة الرابي

الهباش يدعو لمحاكمة قادة الاحتلال والمستوطنين دولياً بعد استشهاد عائشة الرابي

منوعات

أمل العنبري تتخلى عن عمليات التجميل.. شاهدوا كيف اصبح شكلها

أمل العنبري تتخلى عن عمليات التجميل.. شاهدوا كيف اصبح شكلها

إليسا غاضبة من &#34;روتانا&#34;: محبطة وحزينة وجهودي ذهبت أدراج الرياح

إليسا غاضبة من "روتانا": محبطة وحزينة وجهودي ذهبت أدراج الرياح

الكويتية &#34;روان بن حسين&#34; تثير غضب مواطنيها بطلبها الزواج من مغني شهير

الكويتية "روان بن حسين" تثير غضب مواطنيها بطلبها الزواج من مغني شهير

مطرب لبناني &#34;محدود الدخل&#34; يثير الجدل برزم من آلاف الدولارات ويستفز الجمهور

مطرب لبناني "محدود الدخل" يثير الجدل برزم من آلاف الدولارات ويستفز الجمهور

توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية

أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية

هل هناك جزء عاشر من &#34;باب الحارة&#34;؟

هل هناك جزء عاشر من "باب الحارة"؟

رانيا يوسف: أكره أفلام نادية الجندي منذ الطفولة.. وسلوكها غير مفهوم

رانيا يوسف: أكره أفلام نادية الجندي منذ الطفولة.. وسلوكها غير مفهوم

كيف أصبحت حالة تامر حسني؟

كيف أصبحت حالة تامر حسني؟

أحمد بدير يثير الغضب بعد مداعبته فتاة لشابة مغربية ويعتذر لاحقاً

أحمد بدير يثير الغضب بعد مداعبته فتاة لشابة مغربية ويعتذر لاحقاً

عربي

لـ &#34;سبب غير متوقع&#34;.. ولي عهد أبوظبي يُلغي زيارته لفرنسا

لـ "سبب غير متوقع".. ولي عهد أبوظبي يُلغي زيارته لفرنسا

اتفاق إسرائيلي سوري لإعادة فتح (معبر القنيطرة)

اتفاق إسرائيلي سوري لإعادة فتح (معبر القنيطرة)

السيسي: لا دور للإخوان في السلطة طالما بقيت بمنصبي

السيسي: لا دور للإخوان في السلطة طالما بقيت بمنصبي

حسن نصر الله يُفسر &#34;الـ 12 دقيقة الإيرانية&#34; لترامب

حسن نصر الله يُفسر "الـ 12 دقيقة الإيرانية" لترامب