عدوان: رواتب كاملة لموظفي غزة قريبًا

أكد الدكتور عاطف عدوان، النائب في المجلس التشريعي عن حركة (حماس)، أن هناك بشريات تلوح في الأفق لصالح المواطنين في قطاع غزة، وتحديدًا فيما يتعلق بتحسين الأوضاع الاقتصادية.وقال عدوان لـ"دنيا الوطن": سيكون هناك مرتبات كاملة للموظفين بغزة "الذين عينتهم حركة حماس إبان حكمها للقطاع"، مشيرًا إلى أن دفع الرواتب كاملة، سيكون لعدة شهور، ربما ثلاثة أشهر، لكنه استدرك بالقول: لا يوجد وضوح كامل في عدد الأشهر بالتحديد.وفيما يخص المشاريع بغزة، أوضح عدوان: حسبما نعرف أن هنالك عددًا من المشاريع ستنفذ لصالح المواطنين في قطاع غزة، وسيتحسن بناء على ذلك الدخل للمواطن، كما أن كمية النقد في السوق ستزداد لما عليه الآن.وحول المصالحة الوطنية، أشار إلى أنه لا علاقة ما بين المصالحة مع حركة فتح، أو التهدئة مع إسرائيل، لافتًا إلى أن المصالحة كانت وستبقى الألوية لدى حماس، ولا غنى عن تطبيق مخرجاتها بالشكل الأفضل، والذي يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني.وختم عدوان، حديثه بالتأكيد على أن العلاقة ما بين حماس وجمهورية مصر العربية، قوية، ووثيقة، ودور القاهرة في الملفات الفلسطينية التي ترعاها، واضح وصريح، ولا غنى عن ذلك، على حد تعبيره.