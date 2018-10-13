جبارين: "الجنائية الدولية" تتابع ما يجري من عمليات إعدام على حدود غزة

أعلن عضو اللجنة الوطنية المكلفة بمتابعة القضايا أمام المحكمة الجنائية، شعوان جبارين، أن "الجنائية الدولية" تتابع ما يجري من عمليات إعدام على الحدود مع قطاع غزة، وهي في مرحلة جمع المعلومات، وقد قمنا بتزويدهم بالمعلومات الضرورية.





وقال جبارين لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، اليوم السبت: "إنه سيتم تقديم تقرير شامل بعد غد الاثنين "للجنائية الدولية" وهي معنية بهذا الأمر"، معرباً عن أمله بأن تُنهي المحكمة مرحلة الفحص الأولي، والانتقال إلى مرحلة التحقيق.





وأشار جبارين إلى أن هناك مؤشرات، تدل على أن المحكمة، قد تبدأ التحقيق الفعلي قبل نهاية العام، حيث من المقرر، أن تعقد الجمعية العامة للجنائية الدولية اجتماعها في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل، معرباً عن أمله بأن يكون الاجتماع مناسبة للإعلان عن الانتقال من مرحلة الفحص الأولي إلى مرحلة التحقيق.

رام الله - دنيا الوطن