الهباش يدعو لمحاكمة قادة الاحتلال والمستوطنين دولياً بعد استشهاد عائشة الرابي

دعا الدكتور محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية إلى محاكمة قادة وحكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بتهمة الإرهاب وارتكاب جرائم حرب، في أعقاب الجريمة الإرهابية التي نفذتها عصابات الإرهاب من المستوطنين بحق عائلة الرابي، والتي أدت إلى مقتل الشهيدة عائشة الرابي (48 عاماً) من بلدة بديا شمال الضفة الغربية على حاجز زعترة الاحتلالي، تحت مرآى ومسمع وبحماية جنود الاحتلال المتواجدين في المكان.





وشدد قاضي القضاة، على أن هذه الجريمة البشعة هي جريمة حرب مركبة ومكتملة الأركان، يعاقب عليها القانون الدولي، حيث إن مرتكبيها لصوص، وسارقون لأرض الفلسطينيين، ويقيمون في مستوطنات غير شرعية، تخالف القوانين الدولية، ويعيثون فساداً وإجراماً في كافة مناطق الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، ويرتكبون الجريمة تلو الأخرى بحق البشر والشجر والحجر.





وطالب الهباش جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة عدم الانحياز، بدعم ومساندة جهود القيادة الفلسطينية أمام مؤسسات المجتمع الدولي، ومحاكم الجنايات الدولية؛ لمعاقبة دولة الاحتلال، التي ترعى إرهاب هؤلاء المستوطنين، وتسانده بكافة الوسائل، معتبراً حكومة اليمين المتطرف في دولة الاحتلال حكومة إرهاب، ترتكب الجرائم صباح مساء بحق أبناء شعبنا الفلسطيني ومقدساته.





ودعا الهباش، أبناء شعبنا الفلسطيني إلى مزيد من الصمود والثبات والوحدة من أجل التصدي لمحاولات إرهاب المستوطنين الرامية لفرض واقع جديد في أنحاء الضفة الغربية عبر تزايد جرائمهم وإرهابهم، مؤكداً أن نضال شعبنا الفلسطيني لن يتوقف، ولن يخفت حتى طرد آخر مستوطن مجرم من أرضنا، ونيل شعبنا حريته عبر زوال الاحتلال الظالم، وهو ما يرونه بعيداً ونراه قريبا.

رام الله - دنيا الوطن