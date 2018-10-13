أول رد سعودي رسمي على الاتهامات باغتيال جمال خاشقجي

رام الله - دنيا الوطن

نفى وزير الداخلية السعودي، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، ما يجري تداوله حول وجود قرار رسمي، بتصفية واغتيال الكاتب جمال خاشقجي.





وعبر وزير الداخلية، وفق ما أوردت قناة (العربية)، عن شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة، وتهجم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً.





وأكد الوزير، أن ما تم تداوله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة، تجاه حكومة المملكة، المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية.وأشاد: "بالتعاون مع الأشقاء في تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة، وغيرها من القنوات الرسمية"، مؤكداً أهمية دور وسائل الإعلام في نقل الحقائق، وعدم التأثير على مسارات التحقيق، والإجراءات العدلية.وشدد على حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي.