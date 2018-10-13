الاحتلال يمنع مزارعي كفر ثلث من قطف ثمار زيتونهم

منعت قوات الاحتلال، اليوم السبت، المواطنين من بلدة كفر ثلث جنوب شرق مدينة قلقيلية، من الوصول إلى أراضيهم المحاذية لمستوطنة (ألفي منشى)، المقامة على أراضي محتلة.





وقال رئيس بلدية كفر ثلث زكي عمر: إن قوات الاحتلال، حرمت أكثر من 50 عائلة من البلدة من قطف ثمار زيتونهم في الأراضي المحاذية للمستوطنة، بعد أن أغلقت البوابات الزراعية المؤدية إلى أراضيهم.





يشار إلى أن بلدة كفر ثلث، تملك ما يزيد عن 3000 دونم مزروعة بالزيتون، واللوزيات في محيط المستوطنة المذكورة.

رام الله - دنيا الوطن