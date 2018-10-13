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شؤون فلسطينية

جرينبلات مهاجماً السلطة وحماس: بسببكم لم نستطع تحقيق السلام

جرينبلات مهاجماً السلطة وحماس: بسببكم لم نستطع تحقيق السلام
جرينبلات
رام الله - دنيا الوطن
هاجم المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات السلطة الفلسطينية وحركة حماس، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وادعى أن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحركة حماس بغزة، لم تُساعدا الإدارة الأمريكية، بجعل الشعب الفلسطيني يعيش في "ازدهار" مثل إسرائيل على حد وصفه.

وأوضح: "نريد الشرق الأوسط بأكمله مثل إسرائيل، فهي دولة ديمقراطية ومزدهرة، وهي موطن الصحافة الحرة واقتصاد السوق الحر المزدهر".

وأضاف جرينبلات، أن الإدارة الأمريكية متفائلة، بأن يكون الشعب الفلسطيني في يوم من الأيام مثل إسرائيل، التي يوجد بها كل الأشياء التي يريدها كل مواطن في العالم، على حد قوله.

وتابع: "بسبب قادة حماس في قطاع غزة، والسلطة الفلسطينية في الضفة، لم نتمكن من تحقيق ذلك"، مشيراً إلى "أن الإدارة الأمريكية أخذت نظرة مختلفة عن الكيفية التي يمكن بها تحقيق هدفها في النهاية".

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قال: إن إدارته ترغب في أن يصبح الشرق الأوسط كله مثل إسرائيل، معتبراً أن الخطوات التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب مثل نقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة، وقطع المساعدات المالية عن الفلسطينيين، تأتي في خدمة عملية السلام.

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