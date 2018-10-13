صحيفة: مخطط لاغتيال ثلاثة قيادات حمساوية بغزة واتفاق تهدئة غير مكتوب قريباً

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (العربي الجديد)، عن مخطط حديث لاغتيال ثلاثة من قياديي حركة حماس في قطاع غزة، هم: زعيم الحركة يحيى السنوار، وعضو المكتب السياسي خليل الحية، والقيادي محمود الزهار.





وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر قيادية لم تسمها في حماس: إن تحديد القادة الثلاثة، له أهداف خبيثة، من بينها ضرب لُحمة ووحدة الحركة، مشيرةً إلى أن التحقيقات الخاصة بكشف تفاصيل المؤامرة الكبرى، ما زالت جارية، رافضةً الكشف عن تفاصيل تلك العملية أو الأطراف الموجهة إليها الاتهامات بشأنها.





وحسب الصحيفة، فإن قطاع غزة على مشارف اتفاق تهدئة غير مكتوب، بضمانات إقليمية تتقدمها مصر، وتركيا، لافتةً إلى أن "هناك تفاهمات وخطوطاً عريضة باتت واضحة لكافة الأطراف، ولكن هذه البنود متفق عليها وشفهية، لحين إنهاء الموقف المتعنت للسلطة الفلسطينية".





وأوضحت الصحيفة، أن الاتفاق يتضمن فتح كافة المعابر وتوسيع مساحات الصيد، والتزام القاهرة باستمرار فتح معبر رفح وبوابة صلاح الدين التجارية، ووقف كافة أشكال التصعيد، في حين تلتزم حماس وقطاع غزة بوقف مسيرات العودة، على أن يكون ذلك وفق خطوات تدريجية تبدأ بتخفيض الأعداد، ونقاط التجمع، وتحديد مدى يبتعد عن السياج الحدودي بين الأراضي المحتلة والقطاع.وأضافت الصحيفة: "هناك تحسن غير المسبوق في العلاقات بين حماس والقاهرة، والأشقاء في قطر يبذلون ما في وسعهم للتخفيف عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، لافتةً إلى أن الموقف القطري، إذ نقلت الدوحة تعهدات بمساعدات مالية، تؤمّن احتياجات القطاع، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، في حال أصرّ عباس على موقفه المتعنت.