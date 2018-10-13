الاحتلال يعتقل والدا المطارد نعالوة

اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم السبت، سبعة مواطنين من طولكرم، بينهم والدا الشاب أشرف نعالوة الذي يدعي الاحتلال أنه مطلق النار في مستوطنة "بركان" المقامة على أراضي محافظة سلفيت.





وذكر شهود عيان بأن جيش الاحتلال اعتقل وليد سليمان نعالوة والد أشرف، ووالدته وفاء محمود مهداوي، بالإضافة للأسير المحرر غسان محمود مهداوي وخالد هاني مسامح بعد مداهمة منازلهم.





وفي ذات الوقت، اقتحم الجنود محلاً لبيع المكيفات في ضاحية شويكة شمال طولكرم يعود للأسير أمجد أبو شيخة شقيق أشرف بعد خلع أبوابه، وتفتيشه تفتيشاً دقيقاً.





كما اعتقلت قوات الاحتلال، المواطن نايف رجا بعد مداهمة منزله في حي الربايعة بمخيم طولكرم، في الوقت الذي اعتقلت فيه المواطن عصام شراقة ونجله معتز من بلدة عنبتا شرق طولكرم بعد مداهمة منزله.





وتزامنت الاعتقالات مع تواجد مكثف لدوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة التي أطلقت القنابل الضوئية والصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة، ونصبت حواجزها في الأحياء والمفترقات وأجرت عمليات تمشيط وتفتيش في الأراضي الزراعية والتلال.

رام الله - دنيا الوطن