اعتقال شاب فلسطيني قرب نابلس بزعم نيته تنفيذ عملية طعن





وأشار الموقع ذاته، إلى أن قوات الاحتلال، اقتادت الشاب للتحقيق، لافتاً إلى أنه اعترف بأنه جاء لقتل الجنود الإسرائيليين.





وقد شهد الأسبوع الماضي، عمليتي إطلاق نار وطعن، الأولى عند منطقة (بركان) الصناعية قرب مستوطنة (أرئيل) بنابلس، والثانية عند حاجز حوارة بالمدينة ذاتها.





عملية إطلاق النار، نفذها الشاب أشرف نعالوة، أسفرت عن مقتل مستوطن ومستوطنة وإصابة ثالثة، أما الثانية، فقد نفذها معز أحمد قاسم حج علي، والتي أسفرت عن إصابة مستوطنتين.

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شاباً فلسطينياً (19 عاماً)، عند معبر (شاعر الياهو) بالقرب من نابلس، بزعم حيازته سكيناً، بحسب ما جاء على موقع (القناة 14) الإسرائيلي.