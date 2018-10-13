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شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية: الجيش فشل في توقعاته حول مسيرات العودة

قناة إسرائيلية: الجيش فشل في توقعاته حول مسيرات العودة
مسيرات العودة
رام الله - دنيا الوطن
قالت مصادر إسرائيلية: إن الجيش كان يتوقع من حركة حماس، تخفيف حدة وكثافة المظاهرات على الحدود الشرقية للقطاع، خاصة بعد السماح بإدخال شاحنات وقود قطرية لصالح محطة توليد الكهرباء في قطاع غزة.

وأضافت القناة 14 العبرية، صباح اليوم السبت، أن توقعات الجيش، فشلت في تقدير الموقف على حدود قطاع غزة، فيما يتعلق بمسيرات العودة.

وأوضحت: "قيادة الجيش توقعت من حماس التخفيف من حدّة وكثافة المظاهرات على الحدود مع إسرائيل؛ لكن المظاهرات أتت بشكل أعنف من المعتاد"، وفق ما ذكر موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وأكدت القناة، أن وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، قرر وقف إدخال الوقود، بعد أن حدث العكس، واستمرت المسيرات بشكل كثيف.

واستشهد أمس 7 فلسطينيين، وأصيب أكثر من 250 آخرين، خلال مشاركتهم في فعاليات جمعة "انتفاضة القدس" ضمن مسيرة العودة وكسر الحصار على الحدود شرقي قطاع غزة.

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