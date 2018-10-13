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اتفاق إسرائيلي سوري لإعادة فتح (معبر القنيطرة)

اتفاق إسرائيلي سوري لإعادة فتح (معبر القنيطرة)
معبر القنيطرة
رام الله - دنيا الوطن
اتفقت كل من الأمم المتحدة وإسرائيل وسوريا، على إعادة فتح معبر القنيطرة في الجولان السوري المحتل.

أعلنت ذلك مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي، التي طالبت الحكومتين السورية والإسرائيلية، بتسهيل مهمة قوات حفظ السلام الأممية في المنطقة.

وأضافت في بيان: أن "الولايات المتّحدة ترحّب بإعادة فتح هذا المعبر، الذي سيُتيح للقبعات الزرق الأمميين، تكثيف جهودهم الرامية لمنع الأعمال العدائية في منطقة مرتفعات الجولان"، على حد تعبيرها.

وتابعت: "إننا نتطلّع إلى كلّ من إسرائيل وسورية، لتمكين قوّات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من الوصول إلى كل ما يحتاجون إليه، بالإضافة إلى ضمانات لسلامتهم"، وفق ما ذكرت (رويترز).

ودعت هايلي سورية، في البيان، إلى اتّخاذ الخطوات اللازمة حتى تتمكّن قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) من الانتشار، وتسيير دوريات بأمان وبدون تدخّل.

ولفتت هايلي إلى أنّه "بموازاة هذه الخطوة المهمّة، يجب على جميع الأطراف الالتزام باتفاقيّة عام 1974 ومنع وجود أي قوات عسكرية في المنطقة، باستثناء قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة".

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