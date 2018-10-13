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شؤون فلسطينية

البرغوثي يُشارك في مسيرات العودة بغزة ويدعو لمواصلة المقاومة الشعبية

البرغوثي يُشارك في مسيرات العودة بغزة ويدعو لمواصلة المقاومة الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
دعا د. مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إلى الاستمرار، ومواصلة المقاومة الشعبية في غزة والضفة بما فيها القدس، رفضاً للاحتلال ونظام (الأبرتهايد) العنصري.

جاء ذلك، خلال كلمة ألقاها في جموع المحتشدين في مخيم العودة شرقي غزة في جمعة انتفاضة القدس، حيا من خلالها بسالة وشجاعة شعبنا في غزة الصامدة في وجه المعاناة والحصار الإسرائيلي الظالم، موجهاً التحية لأرواح الشهداء وذويهم وللجرحى البواسل، ولكل الطواقم الإعلامية والطبية وفرق المسعفين المتطوعين، وكل القائمين على مخيمات مسيرات العودة وكسر الحصار.

واعتبر د. البرغوثي، أن هذه المسيرات تمثل نموذجاً للمقاومة الشعبية التي من خلالها يرد شعبنا على عنجهية وعنصرية الاحتلال، ويخاطب بها العالم، مؤكداً على أننا تواقون للخلاص من المعاناة التي يسببها الاحتلال، ومن حقنا استعادة سيادتنا الوطنية على أراضينا الفلسطينية، وكامل حقوقنا المشروعة لاسيما حق شعبنا بالعودة، هذا الحق غير القابل للشطب أو التنكر له. 

وأضاف د. البرغوثي، أن هذه التضحيات التي يقدمها الشعب الفلسطيني، سواء في مواجهته للحصار الإسرائيلي على غزة أو للاستيطان والعنصرية في الضفة، قادرة على حماية حقوقنا وقضيتنا الوطنية، داعياً في الوقت ذاته لتطوير المقاومة الشعبية إلى جانب توسيع المقاطعة في إطار الإستراتيجية الكفاحية الموحدة، وكذلك استنهاض طاقات شعبنا الفلسطيني والمحافظة على تواصله، ووحدته في غزة والضفة وفي أراضي الـ 48 والشتات.

وشدد د. البرغوثي على أهمية المحافظة على الإنجازات والمكتسبات التي حققتها مسيرات العودة، وكذلك ما تحققه المقاومة الشعبية في (الخان الأحمر) ومواقع الدفاع عن أراضينا الفلسطينية في قرى وبلدات الضفة، مؤكداً على ضرورة أن تشكل هذه الإنجازات قوة دفع حقيقية لإتمام المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية المدخل الأساس لمواجهة المخاطر المحدقة بقضيتنا الوطنية. 

واختتم كلمته قائلاً: غزة التي رفعت رأس الشعب الفلسطيني وحافظت على الكرامة الوطنية من حقها العيش بحياة كريمة وأن لا دولة فلسطينية بدون غزة ولا دولة في غزة مفصولة عن فلسطين، والمقاومة الشعبية وُلدت لتبقى وتنتصر.

و قبل مغادرته لمخيم العودة، توجه د. البرغوثي للخيمة الطبية ليتفقد الجرحى والمصابين، ويثني على أداء الطواقم الطبية التي تبذل جهوداً كبيرة لإنقاذ حياة الجرحى.

وفي سياق آخر، قام د. البرغوثي، ووفد قيادي من حركة المبادرة، بزيارة للاطمئنان على صحة النائب الدكتور فيصل أبو شهلا، الذي ألمت به وعكة صحية.



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