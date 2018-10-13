اندلاع 8 حرائق في مستوطنات غلاف غزة

رام الله - دنيا الوطنقالت مصادر إسرائيلية، إن 8 حرائق اندلعت صباح اليوم السبت، في مستوطنات غلاف غزة، بفعل الطائرات الورقية الحارقة التي يطلقها الشبان الفلسطينيون من قطاع غزة.وقال موقع (0404) الإسرائيلي، إن الحرائق تواصل التهام حقول غلاف غزة منذ الصباح، بسبب الطائرات الورقية التي تطلق من غزة، وفق ما ذكر موقع (عكّا) للشؤون الإسرائيلية.وكان الشبان الفلسطينيون، بدأوا بإطلاق الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من قطاع غزة، باتجاه مستوطنات غلاف غزة، مع بدء مسيرات العودة وكسر الحصار في الثلاثين من آذار/ مارس الماضي، بهدف الضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار على قطاع غزة المتواصل منذ 12 عاماً.