الاحتلال يستهدف عائلة نعالوة بحملة اعتقالات واسعة في طولكرم

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة، طالت سبعة مواطنين، في مناطق متفرقة من محافظة طولكرم في الضفة الغربية.ومن بين المعتقلين والد ووالدة الشاب أشرف نعالوة، الذي يدعي الاحتلال، أنه مطلق النار في مستوطنة (بركان) قرب سلفيت.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت وليد سليمان محمد أبو شيخة (نعالوة) والد أشرف، ووالدته وفاء محمود عبد الرحمن مهداوي، والأسير المحرر غسان محمود عبد الرحمن مهداوي، وخالد هاني خالد مسامح، بعد مداهمة منازلهم، في الوقت الذي اقتحمت فيه محلاً لبيع المكيفات في ضاحية شويكة شمال طولكرم، يعود للأسير أمجد أبو شيخة شقيق أشرف بعد خلع أبوابه وتفتيشه تفتيشاً دقيقاً.واعتقلت قوة أخرى، المواطن نايف رجا بعد مداهمة منزله في حي الربايعة بمخيم طولكرم، في الوقت الذي اعتقلت فيه المواطن عصام شراقة (شحادة)، ونجله معتز من بلدة عنبتا شرق طولكرم بعد مداهمة منزله.وشهدت هذه المناطق فجر اليوم، تواجداً مكثفاً لدوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة، التي أطلقت القنابل الضوئية والصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة، ونصبت حواجزها في الأحياء والمفترقات وأجرت عمليات تمشيط وتفتيش في الأراضي الزراعية والتلال.