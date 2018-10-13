مباشر | غزة هذا الصباح - مفترق السرايا

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستهدف عائلة نعالوة بحملة اعتقالات واسعة في طولكرم

الاحتلال يستهدف عائلة نعالوة بحملة اعتقالات واسعة في طولكرم
الاحتلال ينفذ اعتقالات في الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، حملة اعتقالات واسعة، طالت سبعة مواطنين، في مناطق متفرقة من محافظة طولكرم في الضفة الغربية.

ومن بين المعتقلين والد ووالدة الشاب أشرف نعالوة، الذي يدعي الاحتلال، أنه مطلق النار في مستوطنة (بركان) قرب سلفيت.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت وليد سليمان محمد أبو شيخة (نعالوة) والد أشرف، ووالدته وفاء محمود عبد الرحمن مهداوي، والأسير المحرر غسان محمود عبد الرحمن مهداوي، وخالد هاني خالد مسامح، بعد مداهمة منازلهم، في الوقت الذي اقتحمت فيه محلاً لبيع المكيفات في ضاحية شويكة شمال طولكرم، يعود للأسير أمجد أبو شيخة شقيق أشرف بعد خلع أبوابه وتفتيشه تفتيشاً دقيقاً.

واعتقلت قوة أخرى، المواطن نايف رجا بعد مداهمة منزله في حي الربايعة بمخيم طولكرم، في الوقت الذي اعتقلت فيه المواطن عصام شراقة (شحادة)، ونجله معتز من بلدة عنبتا شرق طولكرم بعد مداهمة منزله.

وشهدت هذه المناطق فجر اليوم، تواجداً مكثفاً لدوريات الاحتلال الراجلة والمحمولة، التي أطلقت القنابل الضوئية والصوتية والغاز المسيل للدموع بكثافة، ونصبت حواجزها في الأحياء والمفترقات وأجرت عمليات تمشيط وتفتيش في الأراضي الزراعية والتلال.

أخبار ذات صلة

الزهار: قدمنا &#34;مطالب مفصلة&#34; للمسؤولين المصريين حول التهدئة والحصار

الزهار: قدمنا "مطالب مفصلة" للمسؤولين المصريين حول التهدئة والحصار

الاحتلال يعتقل والدا المطارد نعالوة

الاحتلال يعتقل والدا المطارد نعالوة

اعتقال شاب فلسطيني قرب نابلس بزعم نيته تنفيذ عملية طعن

اعتقال شاب فلسطيني قرب نابلس بزعم نيته تنفيذ عملية طعن

الاحتلال يوفر الحماية لعربدة المستوطنين وقوانين جديدة تكرس سياسة الضم الزاحف

الاحتلال يوفر الحماية لعربدة المستوطنين وقوانين جديدة تكرس سياسة الضم الزاحف

قناة إسرائيلية: الجيش فشل في توقعاته حول مسيرات العودة

قناة إسرائيلية: الجيش فشل في توقعاته حول مسيرات العودة

البرغوثي يُشارك في مسيرات العودة بغزة ويدعو لمواصلة المقاومة الشعبية

البرغوثي يُشارك في مسيرات العودة بغزة ويدعو لمواصلة المقاومة الشعبية

كندا تُعلن تبرعها بمبلغ 50 مليون دولار لـ (أونروا)

كندا تُعلن تبرعها بمبلغ 50 مليون دولار لـ (أونروا)

اندلاع 8 حرائق في مستوطنات غلاف غزة

اندلاع 8 حرائق في مستوطنات غلاف غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل والدا المطارد نعالوة

الاحتلال يعتقل والدا المطارد نعالوة

اعتقال شاب فلسطيني قرب نابلس بزعم نيته تنفيذ عملية طعن

اعتقال شاب فلسطيني قرب نابلس بزعم نيته تنفيذ عملية طعن

الاحتلال يوفر الحماية لعربدة المستوطنين وقوانين جديدة تكرس سياسة الضم الزاحف

الاحتلال يوفر الحماية لعربدة المستوطنين وقوانين جديدة تكرس سياسة الضم الزاحف

قناة إسرائيلية: الجيش فشل في توقعاته حول مسيرات العودة

قناة إسرائيلية: الجيش فشل في توقعاته حول مسيرات العودة

البرغوثي يُشارك في مسيرات العودة بغزة ويدعو لمواصلة المقاومة الشعبية

البرغوثي يُشارك في مسيرات العودة بغزة ويدعو لمواصلة المقاومة الشعبية

كندا تُعلن تبرعها بمبلغ 50 مليون دولار لـ (أونروا)

كندا تُعلن تبرعها بمبلغ 50 مليون دولار لـ (أونروا)

اندلاع 8 حرائق في مستوطنات غلاف غزة

اندلاع 8 حرائق في مستوطنات غلاف غزة

الاحتلال يستهدف عائلة نعالوة بحملة اعتقالات واسعة في طولكرم

الاحتلال يستهدف عائلة نعالوة بحملة اعتقالات واسعة في طولكرم

منوعات

مطرب لبناني &#34;محدود الدخل&#34; يثير الجدل برزم من آلاف الدولارات ويستفز الجمهور

مطرب لبناني "محدود الدخل" يثير الجدل برزم من آلاف الدولارات ويستفز الجمهور

توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية

أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية

هل هناك جزء عاشر من &#34;باب الحارة&#34;؟

هل هناك جزء عاشر من "باب الحارة"؟

رانيا يوسف: أكره أفلام نادية الجندي منذ الطفولة.. وسلوكها غير مفهوم

رانيا يوسف: أكره أفلام نادية الجندي منذ الطفولة.. وسلوكها غير مفهوم

كيف أصبحت حالة تامر حسني؟

كيف أصبحت حالة تامر حسني؟

أحمد بدير يثير الغضب بعد مداعبته فتاة لشابة مغربية ويعتذر لاحقاً

أحمد بدير يثير الغضب بعد مداعبته فتاة لشابة مغربية ويعتذر لاحقاً

سلاف فواخرجي تتعرض لانتقاد حاد بسبب مافعلته بعد وفاة دينا هارون

سلاف فواخرجي تتعرض لانتقاد حاد بسبب مافعلته بعد وفاة دينا هارون

هيفاء وهبي تعبر عن حبها لشقيقتها بصورة مثيرة

هيفاء وهبي تعبر عن حبها لشقيقتها بصورة مثيرة

موقف مُحرج لتوفيق عكاشة على الهواء بسبب حياة الدرديري

موقف مُحرج لتوفيق عكاشة على الهواء بسبب حياة الدرديري

عربي

خسائر فادحة للحوثيين على جبهتي البيضاء والحديدة

خسائر فادحة للحوثيين على جبهتي البيضاء والحديدة

صحيفة تركية تكشف مضمون تسجيلات صوتية تؤكد مقتل خاشقجي

صحيفة تركية تكشف مضمون تسجيلات صوتية تؤكد مقتل خاشقجي

أردوغان يلمح بـ &#34;عملية جديدة&#34; في سوريا

أردوغان يلمح بـ "عملية جديدة" في سوريا

ترحيب سعودي بتجاوب تركيا في قضية خاشقجي

ترحيب سعودي بتجاوب تركيا في قضية خاشقجي