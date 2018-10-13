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اختفاء خاشقجي.. ترامب: سأتحدث مع الملك سلمان قريباً جداً

اختفاء خاشقجي.. ترامب: سأتحدث مع الملك سلمان قريباً جداً
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، أنه لم يتحدث بعد مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في أعقاب اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي، لكنه أوضح أنه يخطط للقيام بذلك "قريباً جداً".

وقال ترامب: "سأتصل في وقت ما بالملك سلمان"، مضيفاً: "سأفعل ذلك قريباً جداً"، بحسب ما جاء على موقع (سي ان ان).

وفي وقت سابق من الأسبوع، قال ترامب: إنه تحدث إلى المسؤولين السعوديين على "أعلى مستوى"، فيما لم يؤكد البيت الأبيض سوى اتصالات بين جاريد كوشنر، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

ولم يقدم ترامب أي معلومات جديدة حول تقييم الولايات المتحدة، لما حدث لخاشقجي بعد دخوله القنصلية السعودية في اسطنبول يوم 2 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. 

وبدلاً من ذلك، كرر أن الولايات المتحدة "ستكتشف ما حدث" ووصف الأمر بأنه "وضع رهيب".

وذكر ترامب: "لا أحد يعرف حتى الآن" و"الكثير من الناس يتطلعون لمعرفة ذلك، لأنه من المحتمل أن يكون وضعًا فظيعًا حقاً لذا سنرى ما يحدث".

ولفت ترامب إلى أنه تحدث إلى وزير الخزانة ستيف منوشين، صباح الجمعة، وقال "إنه سيقرر ذلك" فيما يتعلق بالمضي قدماً في حضور مؤتمر الاستثمار السعودي. 

وأضاف ترامب: "الكثير من الناس يذهبون، وربما لن يذهب البعض، سنقرر ذلك قريباً جداً". 

وفي وقت سابق الجمعة، قال الوزير الأمريكي: "إنه لا يزال يعتزم حضور المؤتمر".

سعودياً، أكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية السعودي، أن ما تم تداوله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب، ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة، المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية.

وكان مصدر سعودي مسؤول، رحب أمس الجمعة، بما أعلنته رئاسة الجمهورية التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة العربية السعودية، بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية.

وثمن المصدر السعودي هذه الخطوة الإيجابية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مؤكداً ثقته التامة بقدرة فريق العمل المشترك، وتعاون عناصره على القيام بالمهام المناطة به على أكمل وجه، كما أكد المصدر حرص المملكة الكبير على أمن وسلامة مواطنيها أينما كانوا.

 

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