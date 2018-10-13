صادمة ومثيرة للاشمئزاز.. (سي إن إن): أدلة اغتيال خاشقجي متوفرة بـ"الصوت والصورة"

وعن الموقف السعودي، قال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، إن المملكة تُعبر عن شجبها واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة، وتهجم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي، جمال خاشقجي.





كما أكد الوزير، أن ما تم تداوله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة، المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية، بحسب موقع العربية".





كما شدد على حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي.



