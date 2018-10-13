عربي

صادمة ومثيرة للاشمئزاز.. (سي إن إن): أدلة اغتيال خاشقجي متوفرة بـ"الصوت والصورة"

صادمة ومثيرة للاشمئزاز.. (سي إن إن): أدلة اغتيال خاشقجي متوفرة بـ"الصوت والصورة"
من تظاهرة مندده باغتيال خاشقجي
رام الله - دنيا الوطن
سجّلت ساعة الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي، من نوع "آبل ووتش" مجريات ما حدث بعد دخوله السفارة السعوديّة، مثل وقائع تعذيبه والتحقيق معه، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي صباح" التركية، فجر اليوم السبت.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ شجارًا نشب بين طاقم السفارة أثناء التحقيق، وأن فريق الاغتيال استغل بصمات خاشقجي للوصول إلى الملفات التي سجلتها الساعة، وقاموا بحذفها، دون الإيضاح إن استغلوا بصماته بعد اغتياله أم أجبروه على ذلك قبل الاغتيال.

أمّا الخطأ الذي وقع فيه فريق الإعدام، وفقًا للصحيفة، فهو عدم حذف الملفات التي تحفظ تلقائيًا في "التخزين السحابي" (آي كلاود)، الذي توفره منتجات آبل عادةً، ويمكن الوصول إليه من أي مكان باستخدام الرموز الشخصيّة.

أمّا عن الملفات الموجودة في الـ"آي كلاود"، فقالت الصحيفة إنها موجودة لدى الاستخبارات التركيّة، ويرجح أنها هي القرائن التي أطلعت عليها تركيا دولًا غربيّة مثل فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، وساهمت في تغيير موقفها تجاه اغتيال خاشقجي.

أما بخصوص المواد المتوفرة لدى الاستخبارات الغربية، فقد نقلت شبكة (سي إن إن) عن مصادر دبلوماسية توصيفها الأدلة بأنها "صادمة ومثيرة للاشمئزاز"، وأنها موثّقة بالصوت والصورة، وتؤكد أنه قتل داخل القنصليّة.

وعن الموقف السعودي، قال الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، إن المملكة تُعبر عن شجبها واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من اتهامات زائفة، وتهجم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً، على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي، جمال خاشقجي.

كما أكد الوزير، أن ما تم تداوله بوجود أوامر بقتله هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة تجاه حكومة المملكة، المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية، بحسب موقع العربية". 

كما شدد على حرص المملكة التام على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها بشكل خاص على تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي.

وفي ذات السياق، رحب مصدر سعودي مسؤول، الجمعة، بما أعلنته رئاسة الجمهورية التركية عن تجاوبها مع طلب المملكة العربية السعودية، بتشكيل فريق عمل مشترك يجمع المختصين في البلدين للكشف عن ملابسات اختفاء المواطن السعودي جمال بن أحمد بن حمزة خاشقجي في مدينة إسطنبول التركية.

وثمن المصدر السعودي هذه الخطوة الإيجابية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)، مؤكداً ثقته التامة بقدرة فريق العمل المشترك، وتعاون عناصره على القيام بالمهام المناطة به على أكمل وجه، كما أكد المصدر حرص المملكة الكبير على أمن وسلامة مواطنيها أينما كانوا.

أخبار ذات صلة

السيسي: لا دور للإخوان في السلطة طالما بقيت بمنصبي

السيسي: لا دور للإخوان في السلطة طالما بقيت بمنصبي

حسن نصر الله يُفسر &#34;الـ 12 دقيقة الإيرانية&#34; لترامب

حسن نصر الله يُفسر "الـ 12 دقيقة الإيرانية" لترامب

خسائر فادحة للحوثيين على جبهتي البيضاء والحديدة

خسائر فادحة للحوثيين على جبهتي البيضاء والحديدة

صحيفة تركية تكشف مضمون تسجيلات صوتية تؤكد مقتل خاشقجي

صحيفة تركية تكشف مضمون تسجيلات صوتية تؤكد مقتل خاشقجي

أردوغان يلمح بـ &#34;عملية جديدة&#34; في سوريا

أردوغان يلمح بـ "عملية جديدة" في سوريا

ترحيب سعودي بتجاوب تركيا في قضية خاشقجي

ترحيب سعودي بتجاوب تركيا في قضية خاشقجي

وفد سعودي يصل تركيا للتحقيق باختفاء &#34;خاشقجي&#34;

وفد سعودي يصل تركيا للتحقيق باختفاء "خاشقجي"

اليابان أقوى جواز سفر في العالم.. وأربع دول عربية بأسفل القائمة

اليابان أقوى جواز سفر في العالم.. وأربع دول عربية بأسفل القائمة

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الاحتلال يستهدف عائلة نعالوة بحملة اعتقالات واسعة في طولكرم

الاحتلال يستهدف عائلة نعالوة بحملة اعتقالات واسعة في طولكرم

كيف جاءت أسعار صرف العملات اليوم السبت؟

كيف جاءت أسعار صرف العملات اليوم السبت؟

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً الى صافية

السبت: ارتفاع على درجات الحرارة وأجواء غائمة جزئياً الى صافية

الشعبية: لا مساومه ولا تفريط بدماء الشهداء ومستمرون بمسيرات العودة

الشعبية: لا مساومه ولا تفريط بدماء الشهداء ومستمرون بمسيرات العودة

شاهد: اللحظات الاولى لاستشهاد الشاب عفيفي محمود عفيفي شرق غزة

شاهد: اللحظات الاولى لاستشهاد الشاب عفيفي محمود عفيفي شرق غزة

استشهاد سيدة بعد تعرضها لاعتداء من قبل المستوطنين جنوب نابلس

استشهاد سيدة بعد تعرضها لاعتداء من قبل المستوطنين جنوب نابلس

عشرات الفلسطينيين المحتجزين في الجزائر يناشدون السفارة بالتدخل

عشرات الفلسطينيين المحتجزين في الجزائر يناشدون السفارة بالتدخل

البرغوثي يواصل زيارته لغزة و يؤكد على وحدة شعبنا الفلسطيني ووحدة مصيره

البرغوثي يواصل زيارته لغزة و يؤكد على وحدة شعبنا الفلسطيني ووحدة مصيره

منوعات

هل هناك جزء عاشر من &#34;باب الحارة&#34;؟

هل هناك جزء عاشر من "باب الحارة"؟

رانيا يوسف: أكره أفلام نادية الجندي منذ الطفولة.. وسلوكها غير مفهوم

رانيا يوسف: أكره أفلام نادية الجندي منذ الطفولة.. وسلوكها غير مفهوم

كيف أصبحت حالة تامر حسني؟

كيف أصبحت حالة تامر حسني؟

أحمد بدير يثير الغضب بعد مداعبته فتاة لشابة مغربية ويعتذر لاحقاً

أحمد بدير يثير الغضب بعد مداعبته فتاة لشابة مغربية ويعتذر لاحقاً

سلاف فواخرجي تتعرض لانتقاد حاد بسبب مافعلته بعد وفاة دينا هارون

سلاف فواخرجي تتعرض لانتقاد حاد بسبب مافعلته بعد وفاة دينا هارون

هيفاء وهبي تعبر عن حبها لشقيقتها بصورة مثيرة

هيفاء وهبي تعبر عن حبها لشقيقتها بصورة مثيرة

موقف مُحرج لتوفيق عكاشة على الهواء بسبب حياة الدرديري

موقف مُحرج لتوفيق عكاشة على الهواء بسبب حياة الدرديري

سيارة ابنة حليمة بولند تثير ضجة عارمة بين متابعيها.. شاهدها من الداخل

سيارة ابنة حليمة بولند تثير ضجة عارمة بين متابعيها.. شاهدها من الداخل

زفاف مفاجئ لممثل يهودي وإعلامية عربية مسلمة يثير غضب وزير الداخلية الإسرائيلي

زفاف مفاجئ لممثل يهودي وإعلامية عربية مسلمة يثير غضب وزير الداخلية الإسرائيلي

في أي عضو أصاب السرطان فاروق الفيشاوي؟

في أي عضو أصاب السرطان فاروق الفيشاوي؟

عربي

خسائر فادحة للحوثيين على جبهتي البيضاء والحديدة

خسائر فادحة للحوثيين على جبهتي البيضاء والحديدة

صحيفة تركية تكشف مضمون تسجيلات صوتية تؤكد مقتل خاشقجي

صحيفة تركية تكشف مضمون تسجيلات صوتية تؤكد مقتل خاشقجي

أردوغان يلمح بـ &#34;عملية جديدة&#34; في سوريا

أردوغان يلمح بـ "عملية جديدة" في سوريا

ترحيب سعودي بتجاوب تركيا في قضية خاشقجي

ترحيب سعودي بتجاوب تركيا في قضية خاشقجي