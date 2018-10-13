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السيسي: لا دور للإخوان في السلطة طالما بقيت بمنصبي

السيسي: لا دور للإخوان في السلطة طالما بقيت بمنصبي
الرئيس المصري - عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن تنظيم الإخوان المسلمين، لن يكون له أي دور في مصر، طالما بقي هو في منصبه.

وقال السيسي، في تصريحات لصحيفة (الشاهد) الكويتية: إن الشعب المصري لن يقبل بعودة الإخوان للسلطة، لأن فكر الإخوان غير قابل للحياة، ويتصادم معها.

واعتبر السيسي، أن الربيع العربي، جاء بسبب واقع خاطئ بمعالجة خاطئة، مشيراً إلى أن تلك الفوضى الخلاقة خلفت الدمار والخراب في العديد من الدول العربية.

وأضاف: "مصر خرجت بسلام من تلك الفوضى بسبب رسوخ مؤسسات الدولة في وجدان الشعب المصري، الذي آثر المحافظة عليها وعلى تاريخها المشرف"، مشيراً إلى أن تلك الفوضى الخلاقة التي قادها الإخوان، دمرت العديد من الدول العربية كاليمن وليبيا.

وأوضح أن سوريا، بدأت تتعافى من الأزمة التي مرت بها، وهي تحتاج إلى بذل الجهود لإعادة الإعمار من جديد، داعياً
إلى ضرورة تكاتف الجهود والتعاون بين الدول العربية لحماية الأمن القومي من الأخطار التي تواجهها الأمة العربية.

وأكد السيسي، أنه بالتعاون والتكاتف تستطيع الدول العربية خلق حالة من الردع، تمنع كل طامع من التعدي عليها، مبدياً تخوفه بسبب وجود آلاف المسلحين في سوريا، أتوا من دول العالم.

وتساءل: "أين سيذهبون بعد انتهاء الحرب في سوريا؟"، ملحماً إلى احتمال استغلالهم من جهات استخباراتية تريد الدمار في المنطقة، مجدداً مطالبته بتجديد الخطاب الديني.

وأكد السيسي، أن الدين لا يتعارض مع الحياة، لأن من خلق الدين والحياة هو رب العالمين؛ ولكن المشكلة تقع بالفهم الخاطئ للنصوص، وإسقاطها في غير موضعها.

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