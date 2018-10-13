عربي

حسن نصر الله يُفسر "الـ 12 دقيقة الإيرانية" لترامب

حسن نصر الله يُفسر "الـ 12 دقيقة الإيرانية" لترامب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن معايير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي معايير المال، وأنه لا يعترف بشيء آخر، لافتاً إلى أننا اليوم، أمام نموذج أمريكي يوغل في استكباره، لدرجة إهانة حلفاء أمريكا بشكل متكرر.

وأوضح نصر الله، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أنه "في مقابل هذه الإهانات لا نجد إلا البسمة والخضوع والصمت القاتل"، مؤكداً أنه "أيا تكن خلفية كلام ترامب عن إمكانية سيطرة إيران على الشرق الأوسط في 12 دقيقة؛ ولكن هذا يدل على عظمة إيران في عين ترامب"، وفق تعبيره.

وأضاف: "إيران التي لم تساوم يوماً على ثروتها وسيادتها، أما حلفاء ترامب الذي باعهم السلاح بمئات مليارات الدولارات هي في عين ترامب ضعيفة ولا تصمد لأسبوعين".

ووصف نصر الله، جزءا من كلام ترامب بـ "التهويلي"، موضحاً أن الرئيس الأمريكي من خلال خطابه، يكشف لنا أن الكثير من دولنا العربية والإسلامية اليوم تدفع الجزية لأمريكا مقابل بقائها في عروشها.

وتساءل نصر الله: "على من يراهن هؤلاء الحكام؟ على ترامب والإدارة الأمريكية التي تأخذ أموالكم وتهينكم في كل يوم؟"، داعياً حكام دول الخليج إلى المصالحة والتعاون والاستماع إلى مطالب شعوبهم ومعالجة المشاكل.

وفي الشأن الإسرائيلي، قال الأمين العام لحزب الله: "بكل ما يتصل بالمقاومة، سياستنا هي الغموض البناء، والصمت الهادف من موقع المعركة، ومن الخطأ أن نقدم نفياً أو إجابات على كل ما يطرحه نتنياهو أو غيره، والرد يجب أن يكون السخرية من كل ما يفعله قادة الحرب النفسية الصهاينة الفاشلون".

أخبار ذات صلة

اختفاء خاشقجي.. ترامب: سأتحدث مع الملك سلمان قريباً جداً

اختفاء خاشقجي.. ترامب: سأتحدث مع الملك سلمان قريباً جداً

صادمة ومثيرة للاشمئزاز.. (سي إن إن): أدلة اغتيال خاشقجي متوفرة بـ&#34;الصوت والصورة&#34;

صادمة ومثيرة للاشمئزاز.. (سي إن إن): أدلة اغتيال خاشقجي متوفرة بـ"الصوت والصورة"

السيسي: لا دور للإخوان في السلطة طالما بقيت بمنصبي

السيسي: لا دور للإخوان في السلطة طالما بقيت بمنصبي

خسائر فادحة للحوثيين على جبهتي البيضاء والحديدة

خسائر فادحة للحوثيين على جبهتي البيضاء والحديدة

صحيفة تركية تكشف مضمون تسجيلات صوتية تؤكد مقتل خاشقجي

صحيفة تركية تكشف مضمون تسجيلات صوتية تؤكد مقتل خاشقجي

أردوغان يلمح بـ &#34;عملية جديدة&#34; في سوريا

أردوغان يلمح بـ "عملية جديدة" في سوريا

ترحيب سعودي بتجاوب تركيا في قضية خاشقجي

ترحيب سعودي بتجاوب تركيا في قضية خاشقجي

وفد سعودي يصل تركيا للتحقيق باختفاء &#34;خاشقجي&#34;

وفد سعودي يصل تركيا للتحقيق باختفاء "خاشقجي"

التعليقات

الدنيا حكايات

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

سوريا وأزمة منظومة (اس 300)

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل والدا المطارد نعالوة

الاحتلال يعتقل والدا المطارد نعالوة

اعتقال شاب فلسطيني قرب نابلس بزعم نيته تنفيذ عملية طعن

اعتقال شاب فلسطيني قرب نابلس بزعم نيته تنفيذ عملية طعن

الاحتلال يوفر الحماية لعربدة المستوطنين وقوانين جديدة تكرس سياسة الضم الزاحف

الاحتلال يوفر الحماية لعربدة المستوطنين وقوانين جديدة تكرس سياسة الضم الزاحف

قناة إسرائيلية: الجيش فشل في توقعاته حول مسيرات العودة

قناة إسرائيلية: الجيش فشل في توقعاته حول مسيرات العودة

البرغوثي يُشارك في مسيرات العودة بغزة ويدعو لمواصلة المقاومة الشعبية

البرغوثي يُشارك في مسيرات العودة بغزة ويدعو لمواصلة المقاومة الشعبية

كندا تُعلن تبرعها بمبلغ 50 مليون دولار لـ (أونروا)

كندا تُعلن تبرعها بمبلغ 50 مليون دولار لـ (أونروا)

اندلاع 8 حرائق في مستوطنات غلاف غزة

اندلاع 8 حرائق في مستوطنات غلاف غزة

الاحتلال يستهدف عائلة نعالوة بحملة اعتقالات واسعة في طولكرم

الاحتلال يستهدف عائلة نعالوة بحملة اعتقالات واسعة في طولكرم

منوعات

الكويتية &#34;روان بن حسين&#34; تثير غضب مواطنيها بطلبها الزواج من مغني شهير

الكويتية "روان بن حسين" تثير غضب مواطنيها بطلبها الزواج من مغني شهير

مطرب لبناني &#34;محدود الدخل&#34; يثير الجدل برزم من آلاف الدولارات ويستفز الجمهور

مطرب لبناني "محدود الدخل" يثير الجدل برزم من آلاف الدولارات ويستفز الجمهور

توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

توفيق عكاشة يغازل حياة الدرديري على الهواء

أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية

أنغام تطوي صفحة الخلافات مع أختها غنوة بعد وفاتها بطريقة مأساوية

هل هناك جزء عاشر من &#34;باب الحارة&#34;؟

هل هناك جزء عاشر من "باب الحارة"؟

رانيا يوسف: أكره أفلام نادية الجندي منذ الطفولة.. وسلوكها غير مفهوم

رانيا يوسف: أكره أفلام نادية الجندي منذ الطفولة.. وسلوكها غير مفهوم

كيف أصبحت حالة تامر حسني؟

كيف أصبحت حالة تامر حسني؟

أحمد بدير يثير الغضب بعد مداعبته فتاة لشابة مغربية ويعتذر لاحقاً

أحمد بدير يثير الغضب بعد مداعبته فتاة لشابة مغربية ويعتذر لاحقاً

سلاف فواخرجي تتعرض لانتقاد حاد بسبب مافعلته بعد وفاة دينا هارون

سلاف فواخرجي تتعرض لانتقاد حاد بسبب مافعلته بعد وفاة دينا هارون

هيفاء وهبي تعبر عن حبها لشقيقتها بصورة مثيرة

هيفاء وهبي تعبر عن حبها لشقيقتها بصورة مثيرة

عربي

خسائر فادحة للحوثيين على جبهتي البيضاء والحديدة

خسائر فادحة للحوثيين على جبهتي البيضاء والحديدة

صحيفة تركية تكشف مضمون تسجيلات صوتية تؤكد مقتل خاشقجي

صحيفة تركية تكشف مضمون تسجيلات صوتية تؤكد مقتل خاشقجي

أردوغان يلمح بـ &#34;عملية جديدة&#34; في سوريا

أردوغان يلمح بـ "عملية جديدة" في سوريا

ترحيب سعودي بتجاوب تركيا في قضية خاشقجي

ترحيب سعودي بتجاوب تركيا في قضية خاشقجي