حسن نصر الله يُفسر "الـ 12 دقيقة الإيرانية" لترامب

رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، إن معايير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي معايير المال، وأنه لا يعترف بشيء آخر، لافتاً إلى أننا اليوم، أمام نموذج أمريكي يوغل في استكباره، لدرجة إهانة حلفاء أمريكا بشكل متكرر.





وأوضح نصر الله، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء، أنه "في مقابل هذه الإهانات لا نجد إلا البسمة والخضوع والصمت القاتل"، مؤكداً أنه "أيا تكن خلفية كلام ترامب عن إمكانية سيطرة إيران على الشرق الأوسط في 12 دقيقة؛ ولكن هذا يدل على عظمة إيران في عين ترامب"، وفق تعبيره.





وأضاف: "إيران التي لم تساوم يوماً على ثروتها وسيادتها، أما حلفاء ترامب الذي باعهم السلاح بمئات مليارات الدولارات هي في عين ترامب ضعيفة ولا تصمد لأسبوعين".







وتساءل نصر الله: "على من يراهن هؤلاء الحكام؟ على ترامب والإدارة الأمريكية التي تأخذ أموالكم وتهينكم في كل يوم؟"، داعياً حكام دول الخليج إلى المصالحة والتعاون والاستماع إلى مطالب شعوبهم ومعالجة المشاكل.







وفي الشأن الإسرائيلي، قال الأمين العام لحزب الله: "بكل ما يتصل بالمقاومة، سياستنا هي الغموض البناء، والصمت الهادف من موقع المعركة، ومن الخطأ أن نقدم نفياً أو إجابات على كل ما يطرحه نتنياهو أو غيره، والرد يجب أن يكون السخرية من كل ما يفعله قادة الحرب النفسية الصهاينة الفاشلون".

ووصف نصر الله، جزءا من كلام ترامب بـ "التهويلي"، موضحاً أن الرئيس الأمريكي من خلال خطابه، يكشف لنا أن الكثير من دولنا العربية والإسلامية اليوم تدفع الجزية لأمريكا مقابل بقائها في عروشها.