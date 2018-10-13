شؤون فلسطينية

هل اقتربنا من اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل؟

هل اقتربنا من اتفاق تهدئة بين حماس وإسرائيل؟
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، أن قطر والأمم المتحدة شرعتا في اتخاذ خطوات عملية، لتثبيت التهدئة بين حماس و"إسرائيل" في قطاع غزة، منعاً لانفجار الأوضاع.

ونقلت قناة (مكان) الإسرائيلية عن الصحيفة قولها: "إن الأمم المتحدة، كانت خلال الأشهر الماضية، تربط تحسين الأوضاع في غزة بموافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إلا أن رفضه المتواصل جميع الوساطات، دفعها لاتخاذ إجراءات، أولها إدخال الوقود إلى محطة توليد الكهرباء في غزة، وتحويل 15 مليون دولار لرواتب الموظفين".

وبحسب القناة، نقلت الصحيفة اللبنانية عن مصادر في حركة حماس، قولها: "إن نائب الموفد الأممي للشرق الأوسط، جيمس ماك غولدريك، سلم الحركة صيغة مكتوبة تشمل شروط إسرائيل لتثبيت التهدئة، مقابل تحسين الوضع الاقتصادي في غزة".

وذكرت القناة، أن الورقة تتضمن موافقة "إسرائيل" على جميع شروط حماس السابقة، ومطالبة الحركة بوقف الاحتكاك قرب السياج الأمني، والكف عن وضع العبوات الناسفة، وإطلاق البالونات الحارقة، والفعاليات الليلية، ومن ثم العودة إلى اتفاق التهدئة عام 2014.

وأوضحت صحيفة (الأخبار) اللبنانية، أن شروط حماس التي وافقت عليها "إسرائيل"، هي تقوية التيار الكهربائي إلى 50 ميغاواط، كخطوة أولى لحل مشكلة الكهرباء كلياً، وتوسيع منطقة الصيد البحري إلى 20 ميلاً، وإدخال المواد الصناعية الممنوعة، والسماح بتصدير البضائع بحُرّية، ومنح تصاريح لخمسة آلاف مواطن غزي للعمل في "إسرائيل"، إضافة إلى إقامة ممر مائي لقطاع غزة.

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