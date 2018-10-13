الصحة : إصابات جمعة (انتفاضة القدس) كانت قاتلة ومعقدة
رام الله - دنيا الوطن
أكد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الإصابات التي تعاملت معها الطواقم الطبية خلال فعاليات جمعة (انتفاضة القدس)، قاتلة ومعقدة، معتبراً أن هناك نية مبيتة لدى الاحتلال الإسرائيلي؛ لارتكاب مجزرة جديدة مع بدء توافد الجماهير شرقي القطاع.
أكد أشرف القدرة، الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الإصابات التي تعاملت معها الطواقم الطبية خلال فعاليات جمعة (انتفاضة القدس)، قاتلة ومعقدة، معتبراً أن هناك نية مبيتة لدى الاحتلال الإسرائيلي؛ لارتكاب مجزرة جديدة مع بدء توافد الجماهير شرقي القطاع.
وأشار القدرة في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن غياب واضح للرقابة الدولية، التي يتوجب عليها اتخاذ إجراءات فاعلة وحازمة لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وكانت فعاليات جمعة (انتفاضة القدس) على الحدود الشرقية لقطاع غزة، قد أسفرت عن استشهاد سبعة مواطنين، وإصابة 252 مواطناً بجروح مختلفة، من بينها 50 طفلاً، و10 سيدات، ومسعفان، وستة صحفيين.
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