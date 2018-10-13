الصحة : إصابات جمعة (انتفاضة القدس) كانت قاتلة ومعقدة





وكانت فعاليات جمعة (انتفاضة القدس) على الحدود الشرقية لقطاع غزة، قد أسفرت عن استشهاد سبعة مواطنين، وإصابة 252 مواطناً بجروح مختلفة، من بينها 50 طفلاً، و10 سيدات، ومسعفان، وستة صحفيين.

وأشار القدرة في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، إلى أن غياب واضح للرقابة الدولية، التي يتوجب عليها اتخاذ إجراءات فاعلة وحازمة لوقف الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.