شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يرفع النقاب عن تفاصيل "مثيرة" لما حدث شرقي البريج

جيش الاحتلال يرفع النقاب عن تفاصيل "مثيرة" لما حدث شرقي البريج
رام الله - دنيا الوطن
زعم تحقيق أولي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، أن شبان فلسطينيين فجروا عبوة ناسفة قرب السياج الأمني شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة أمس الجمعة، لافتاً إلى أن 20 فلسطينياً، تسللوا داخل الحدود، واقترب ثلاثة منهم عند موقع القناصة، فأطلق الجنود عليهم النار، ما أدى إلى استشهادهم، فيما عاد الآخرون إلى القطاع، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (يديعوت أحرونوت).

وقال المراسل العسكري لصحيفة (يديعوت): "إنه وفق التقييم الأمني والعسكري، لم يكن هناك نية لخطف جنود"، بحسب ما نقله موقع (عكا).

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفى في وقت سابق، احتجازه لجثامين الشهداء، الذين تسللوا أمس الجمعة، على الحدود الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة.

واستشهد سبعة فلسطينيين، بنيران الجيش الإسرائيلي، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، خلال مواجهات اندلعت أمس الجمعة، قرب السياج الأمني شرق قطاع غزة.

وذكر موقع قناة (مكان) الإسرائيلية، أن قوات الجيش تصدت لآلاف الفلسطينيين، باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع في ثلاثة مواقع قرب السياج.

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